Caen tres sujetos con droga, arma y dinero robado en Ciudad Obregón; uno es menor de edad

Ciudad Obregón, Sonora.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Cajeme, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina (Semar), realizó la detención de tres personas en distintos hechos derivados de acciones de seguridad en Ciudad Obregón. El primer hecho se dio cuando los elemento se trasladaron a la calle Coahuila y Puerto Peñasco, en la colonia México, donde se denunció a un masculino.

El reporte señalaba a un joven a bordo de una bicicleta que presuntamente realizaba venta de droga. En el lugar se ubicó a quien dijo llamarse Guillermo Enrique 'N', de 15 años de edad. Tras una inspección preventiva realizada de manera voluntaria, se localizaron 13 envoltorios de plástico transparente entre sus pertenencias, los cuales contenían una hierba seca verde con características similares a la marihuana.

Por lo anterior, el menor fue detenido por la probable comisión del delito contra la salud, siendo puesto a disposición de la autoridad correspondiente. En un segundo hecho, ocurrido en la colonia Centro, los efectivos observaron a un hombre que gritaba palabras altisonantes y, durante la intervención, se detectó que portaba entre su ropa un arma blanca tipo machete, de aproximadamente 60 a 89 centímetros de longitud.

El individuo se identificó como Christian Ricardo 'N', de 35 años, quien fue arrestado por el delito de portación de arma prohibida. Y la tercera detención se dio tras un reporte de robo con violencia cometido en perjuicio de una persona de la tercera edad, en el cruce de Paseo Miravalle y Paseo Las Palmas. Al presunto responsable, quien lleva por nombre Brayton Leoden 'N', de 20 años, se le encontró una credencial del INE a nombre de la víctima.

También estaba en posesión del dinero en efectivo que presuntamente acababa de despojar, por tal motivo, el sujeto fue asegurado por el delito de robo con violencia. Los objetos asegurados y personas detenidas fueron trasladadas a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para los trámites correspondientes y para ser puestos a disposición del Ministerio Público, conforme a la ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui