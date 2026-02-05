Capturan a presunto sicario en Hermosillo; mató a balazos a un hombre en la colonia Coloso

Hermosillo, Sonora.- Las autoridades de Sonora confirmaron este jueves la captura y vinculación a proceso de Margarito 'N'. Este individuo fue presentado ante un tribunal, acusado de participar en la muerte violenta de Gerónimo Antonio 'N' en Hermosillo. Tras analizar las pruebas aportadas por el Ministerio Público durante la audiencia, la autoridad judicial determinó que existen fundamentos sólidos para sujetarlo a proceso.

Además, el imputado deberá permanecer recluido bajo prisión preventiva justificada mientras avanza la causa penal. Los sucesos que originaron esta investigación en su contra ocurrieron el 11 de septiembre de 2025. Según la información recabada en el expediente, se trató de un ataque armado tuvo lugar en la colonia Coloso, en un punto situado en el Callejón C Final, entre el Callejón B y la calle Jorge Valencia Juillerat.

En ese sitio, Margarito 'N', en compañía de al menos otros dos sujetos, abordó a la persona afectada. Los reportes establecen que los agresores actuaron con evidente superioridad tanto numérica como logística. La víctima se hallaba sin medios para defenderse, condición que fue aprovechada por los atacantes para accionar sus armas de fuego en repetidas ocasiones en su contra. Los impactos de bala causaron el deceso de Gerónimo Antonio 'N'.

Debido a estas circunstancias, el delito se clasificó como homicidio calificado, bajo el argumento de que existió un plan y una clara ventaja sobre el afectado. El juez validó la evidencia reunida y ratificó la situación legal del acusado. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) indicó que con estas acciones "refrenda su compromiso con la investigación rigurosa, el esclarecimiento de los delitos de alto impacto y el acceso a la justicia para las víctimas".

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora