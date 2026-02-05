Civiles enojados propinan BRUTAL GOLPIZA a presunto ladrón en Escobedo, Nuevo León

Escobedo, Nuevo León.- La noche de este miércoles 4 de febrero de 2026, elementos de distintos órdenes del Gobierno de Nuevo León (NL) desplegaron un intenso operativo de seguridad en inmediaciones del municipio de Escobedo, luego de que se reportara a una persona gravemente lesionada tras un hecho violento ocurrido en plena vía pública. Aquí te compartimos la información que se tiene hasta ahora.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron minutos después de las 20:00 horas, tiempo local, de este miércoles 4 de febrero, en una panadería ubicada sobre la avenida Licenciado Raúl Caballero Escamilla, en la colonia Infonavit Monterreal. En ese sitio un hombre presuntamente habría intentado cometer un atraco. Durante la situación, el sujeto fue interceptado y posteriormente golpeado por varias personas.

Pese a la riña, el masculino logró escapar de la escena, aunque instantes después, a aproximadamente 400 metros del negocio, el hombre fue localizado inconsciente en el cruce de las calles Monte Ibéricos y Monte Carlo, por lo que testigos solicitaron la apoyo a personal de Servicios de Emergencia. Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil de Escobedo, quienes tras una revisión confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Tras el fallecimiento, elementos de la Policía Municipal de Escobedo y de la Fuerza Estatal acordonaron el área para resguardar la escena e iniciar con las diligencias correspondientes. En tanto, el perímetro permaneció cerrado y fue entregado, más tarde, a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL), el cual inició con la recopilación de evidencias.

A la fecha de publicación de esta nota, el hombre fallecido no ha sido identificado de manera oficial. De forma extraoficial, trascendió que dos personas habrían sido detenidas por su presunta relación con los hechos; sin embargo, esta información no ha sido confirmada ni por la Policía Municipal ni por la FGJ-NL.

Agentes ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes tanto en la panadería donde se habría originado el incidente como en el punto donde fue encontrado el cuerpo, con el objetivo de establecer la secuencia de los hechos y deslindar responsabilidades.

