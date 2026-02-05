Con GOLPES, sin prendas y amarrado, hallan a HOMBRE en Tijuana: "Por infiel", decía un letrero

Tijuana, Baja California.- Un nuevo hecho violento causó sorpresa y pánico en la ciudad de Tijuana, estado de Baja California, esta semana. El pasado martes, vecinos de la colonia Delicias 1 localizaron a un hombre, de identidad desconocida, el cual estaba sin prendas y amarrado a un árbol. La víctima presentaba múltiples golpes en el cuerpo y tenía colgado un letrero en el pecho que decía "por infiel".

De acuerdo con los primeros reportes que circulan en redes sociales, los hechos ocurrieron el pasado martes 3 de febrero de 2026, a plena luz del día, en la colonia ya mencionada de la ciudad de Tijuana. Vecinos del sector que encontraron al masculino dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. Los presentes señalaron que la víctima habría permanecido varias horas inmovilizada.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron este martes en Tijuana. Foto: Facebook

Previo a la llegada de los oficiales de la Policía Municipal de Tijuana y de la Policía Estatal de Baja California, testigos grabaron la escena y difundieron los videos en redes sociales. En las imágenes se escuchan comentarios de personas que observan el hecho, algunos expresando incredulidad y otros ironizando la situación.

Momentos después, llegaron al sitio elementos de la Policía Municipal de Tijuana, quienes encontraron a la víctima; al ver que mostraba signos de hipotermia y aturdimiento derivados de la exposición y la inmovilización prolongada, se pidió apoyo a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes arribaron a la escena para socorrer a la víctima. Fue necesario su traslado a un nosocomio local.

#Viral uD83DuDD34Un hombre fue localizado amarrado a un árbol en plena vía pública de la colonia Delicias 1, en Tijuana, junto a una cartulina con la leyenda “Por infiel”



El hecho se habría registrado el pasado martes y de acuerdo con reportes, permaneció atado durante varias horas,… pic.twitter.com/tdH1JtliA8 — xevt - xhvt (@xevtfm) February 5, 2026

Posteriormente, las autoridades señalaron que abrieron una carpeta de investigación por parte del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), ya que los hechos podrían constituir delitos como privación ilegal de la libertad y agresiones, independientemente del conflicto personal que se señala en el mensaje. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este caso.

Cualquier novedad del caso será reportada por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui