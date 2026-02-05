Conductor en presunto estado de EBRIEDAD provoca FUERTE ACCIDENTE en la Miguel Hidalgo, CDMX

Miguel Hidalgo, Ciudad de México.- La madrugada de este jueves 5 de febrero de 2026, elementos de distintos órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) desplegaron un operativo de atención vial y seguridad en la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de que se reportara un fuerte accidente de tránsito que involucró a un vehículo particular, una unidad de transporte público y la infraestructura urbana. Por estos hechos, hay un detenido.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la madrugada de este jueves 5 de febrero de 2026, alrededor de las 06:00 horas, tiempo local, en el cruce de General Mariano Escobedo y Laguna, en inmediaciones de la colonia Anáhuac Primera Sección, donde un automóvil terminó impactado tras perder el control.

Los hechos ocurrieron este jueves, en la madrugada.

La información recabada en el lugar señala que el conductor de un vehículo modelo reciente, de color negro y con placas del Estado de México (Edomex), circulaba a exceso de velocidad y bajo presuntos efectos del alcohol, lo que provocó que se estrellara contra la parte trasera de una unidad de transporte público y posteriormente contra un poste de luz ubicado en la zona.

Testigos que presenciaron el siniestro dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias 911, a lo que se activó el Código Rojo. Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes aseguraron el perímetro para evitar mayores riesgos y facilitar las maniobras correspondientes.

Tras valorar la situación y recabar los primeros indicios, los agentes procedieron a la detención del presunto responsable, quien fue informado de sus derechos y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), instancia que determinará su situación jurídica y las posibles responsabilidades derivadas del accidente.

Las autoridades continuaron con las diligencias necesarias para el retiro de los vehículos siniestrados y la liberación gradual de la vialidad, mientras se realizaban las evaluaciones correspondientes a los daños materiales provocados por el choque. Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas de gravedad.

