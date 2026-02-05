Detienen a sexagenario por amenazas en gasolinera y le incautan arma prohibida en Nogales

Nogales, Sonora.- En un hecho registrado durante la noche del pasado martes 3 de febrero de 2026, elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre identificado como Juan E. 'N', de 63 años de edad, por presuntas amenazas en contra de un empleado de una gasolinera en la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora. Como parte de las diligencias, el sujeto fue encontrado en posesión de un arma prohibida. misma que fue asegurada por las fuerzas del orden.

De acuerdo con el reporte oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron alrededor de las 20:31 horas, cuando el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) les solicitó a los agentes trasladarse a la gasolinera Arco situada en la calle Torre Eiffel y avenida de los Maestros, en donde se reportaba la presencia de una persona amenazando al personal con un arma de fuego.

A su llegada, los uniformados se entrevistaron con un empleado del establecimiento, quien explicó que, momentos antes, el ahora detenido irrumpió en el lugar a bordo de una motocicleta y comenzó a reclamarles por una guitarra que presuntamente había olvidado ahí. El individuo comenzó a amenazar al personal con disparar, al mismo tiempo que se levantaba la chamarra mostrando lo que parecía ser un arma de fuego y posteriormente huyó del área.

Después de obtener la descripción física y las señas particulares del presunto agresor, los oficiales municipales desplegaron un operativo de búsqueda en calles aledañas. Los agentes lograron ubicarlo sobre la avenida Álvaro Obregón, a la altura del negocio conocido como Cigarrito. Al masculino se le informó el motivo de la intervención y, como resultado de una inspección de seguridad, encontraron un cuchillo cromado con cinta gris en el mango.

El utensilio asegurado es considerado por las autoridades como un arma prohibida. Una vez que se concretó la aprehensión, los policías municipales dieron aviso al Centro de Atención Temprana con detenido, instancia que ordenó que Juan E. 'N', la motocicleta y la materia del delito fueran puestos a disposición de la autoridad correspondiente. El sujeto permanecerá bajo resguardo mientras se define su situación jurídica.

Fuente: Tribuna del Yaqui