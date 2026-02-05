Detienen a violento hombre por amenazar con navaja a empleado de panificadora en Torreón

Torreón, Coahuila.- Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal concretó la detención de un Rómulo 'NN', de 56 años de edad, quien es señalado de haber amenazado con un arma blanca a un empleado de una panificadora ubicada en el ejido El Águila, perteneciente al municipio de Torreón, Coahuila. El presunto agresor fue trasladado a las instalaciones correspondientes, en donde fue certificado por el médico en turno.

De acuerdo con el informe oficial de las autoridades locales, los hechos se registraron en el interior de la panificadora La Danesa, por lo que los oficiales preventivos fueron alertados vía radiofrecuencia sobre lo ocurrido. Luego de recibir el reporte, los uniformados se movilizaron inmediatamente al lugar para atender la situación. A su llegada, los agentes se entrevistaron con José, quien se identificó como empleado del establecimiento.

El trabajador manifestó que, momentos antes, el individuo había ingresado solicitando pan; sin embargo, al no poder atenderlo en ese momento, este reaccionó violentamente y comenzó a proferir amenazas. El afectado narró que el sujeto sacó una navaja de entre sus pertenencias, objeto con el que lo amedrentó y generó un ambiente de pánico entre el personal, así como entre los clientes que se encontraban dentro del negocio.

El detenido fue identificado como Rómulo 'NN', de 56 años de edad.

Frente a los señalamientos directos, los elementos policiacos procedieron a detener al masculino y, como resultado de la revisión preventiva, le aseguraron un arma blanca con la que habría intimidado a los ahí presentes. Una vez consumada la aprehensión, los policías trasladaron a Rómulo 'NN' y lo pusieron a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de determinar su situación legal en las próximas horas.

En otro caso similar ocurrido en Torreón, una mujer identificada como Norma 'N', de 44 años de edad, por presuntamente intentar sustraer mercancía de una tienda de autoservicio que se sitúa el cruce de la calzada Saltillo 400 y el bulevar Revolución, perteneciente a la colonia Residencial Campestre. Entre los artículos que trató de hurtar se encontraban charolas de cortes de carne, múltiples bebidas y artículos de higiene personal.

Fuente: Tribuna del Yaqui