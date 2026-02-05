Dictan 55 años de prisión a tres sujetos por secuestro de repartidor de paquetería en Edomex

Tlalnepantla, Estado de México.- Una sentencia de 55 años de cárcel fue impuesta a tres individuos tras comprobarse su participación directa en la privación ilegal de la libertad de un conductor de paquetería, acción realizada con el objetivo de sustraer mercancía ajena. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aportó pruebas ante un juez con sede en Tlalnepantla, consiguiendo el mencionado fallo condenatorio.

Se trata de Axel Josué Millán de Blas, Erick Santiago Rodríguez Perrusquia y Pedro Abimael Rangel Ramírez, quienes fueron hallados responsables de estos delitos. El expediente detalla que el suceso tuvo lugar el 20 de noviembre de 2024. La víctima desempeñaba sus labores de reparto a bordo de un vehículo de carga marca Ford, cuando transitaba por la colonia San Pedro Xalpa los agresores interceptaron la unidad.

Mediante el uso de armas de fuego, sometieron al chofer y lo obligaron a pasar a la parte trasera del automóvil, reteniéndolo contra su voluntad para facilitar el robo de los diversos paquetes que transportaba la unidad de la empresa. Sin embargo, el operador consiguió activar un dispositivo de alerta silenciosa durante el asalto. Esta acción notificó a los cuerpos de seguridad, quienes desplegaron un operativo de búsqueda en la zona.

Los elementos policiales localizaron el vehículo y procedieron a la detención de los tres implicados mientras estos aún circulaban por la referida colonia, impidiendo que consumaran la huida con el botín y rescatando al trabajador. Una vez puestos a disposición de las autoridades correspondientes, se inició el proceso penal. El Ministerio Público se encargó de reunir testimonios y peritajes que acreditaron la conducta delictiva de los detenidos.

#Sentenciados.



La #FiscalíaEdoméx obtuvo de un Juez con sede en Tlalnepantla, una sentencia condenatoria de 55 años de prisión en contra de Axel Josué Millán de Blas, Erick Santiago Rodríguez Perrusquia y Pedro Abimael Rangel Ramírez, luego de que acreditara su plena… pic.twitter.com/Y10Q4g5Mzi — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) February 6, 2026

Tras el análisis de estos elementos, la autoridad judicial determinó la culpabilidad de los acusados en el delito de secuestro exprés. Como consecuencia, además de los 55 años de encierro dictaminados, se establecieron fuertes sanciones económicas: una multa administrativa de 488 mil 612 pesos y un pago obligatorio de 108 mil 500 pesos destinado a la reparación del daño causado a la víctima, finalizando así la etapa de juicio.

Fuente: Tribuna del Yaqui