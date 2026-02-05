Eran cazadores los seis detenidos en Ciudad Obregón; fueron reportados por hacer disparos

Ciudad Obregón, Sonora.- Un despliegue de fuerzas de seguridad en el sector poniente de Ciudad Obregón terminó con la aprehensión de seis individuos que realizaban prácticas de tiro sin contar con las licencias reglamentarias. El suceso, registrado durante la tarde de este jueves 5 de enero, generó una intensa movilización de autoridades hacia el margen del Canal Bajo, pues los reportes ciudadanos alertaban sobre detonaciones de armas de fuego.

Habitantes de los fraccionamientos Villas del Rey Colonial y Urbi Villa del Real vivieron momentos de incertidumbre al escuchar los estruendos pasadas las 17:00 horas de este día. Ante la suposición de que podría tratarse de un enfrentamiento armado entre grupos del crimen organizado, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y del Ejército Mexicano acudieron al sitio para brindar apoyo a las policías y asegurar el área.

Al llegar al punto señalado, situado a espaldas de Urbi Villa del Real y cerca de la calle Meridiano, los agentes encontraron a un grupo de hombres vestidos con ropa de camuflaje y dos vehículos en los que viajaban. Al ser interrogados, los sujetos manifestaron ser miembros de un club de caza y estar en busca de patos. Sin embargo, su actividad carecía del permiso emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Al solicitarles la documentación que acredita la legalidad del armamento y el permiso vigente para la caza, los civiles reconocieron no tenerlos consigo. Esta omisión obligó a los agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal de Cajeme a proceder con el arresto. Con esto se descartó la hipótesis de un enfrentamiento violento, confirmándose que se trataba de cazadores irregulares operando al margen de la ley.

Corporaciones militares y policiales se desplegaron en el lugar de los hechos

El protocolo concluyó con el traslado de los seis hombres ante el Ministerio Público para definir su situación jurídica. Asimismo, se aseguraron las armas empleadas y los vehículos en los que se transportaban, una furgoneta blanca de la marca Ford y una camioneta Chevrolet Silverado de color negro. La autoridad competente se encargará de establecer las sanciones correspondientes por la violación a la normativa sobre uso de armamento.

Fuente: Tribuna del Yaqui