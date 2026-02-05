¡Síguenos!
Tequila

García Harfuch confirma captura del presidente municipal de Tequila, Jalisco: Esto se sabe

El titular de la SSPC confirmó la detención de Diego 'N', alcalde de Tequila, en Jalisco, junto a tres funcionarios más del ayuntamiento

García Harfuch confirma captura del presidente municipal de Tequila Foto: Twitter

Ciudad de México.- Durante las primeras horas de este jueves 5 de febrero de 2026 se confirmó la detención de Diego 'N', presidente municipal de Tequila (estado de Jalisco), como parte de un operativo federal que se desplegó en ese municipio y que derivó también en el aseguramiento de otros funcionarios del ayuntamiento. La acción forma parte del Operativo Enjambre y se realizó tras la integración de diversas denuncias ciudadanas.

La información fue confirmada por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien compartió los detalles mediante un mensaje difundido en sus redes sociales oficiales. En su comunicado, el secretario federal precisó que, junto con el alcalde, fueron detenidos tres servidores públicos municipales, todos ellos con cargos clave dentro de la administración local.

Entre los funcionarios capturados se encuentran el director de Seguridad Pública (SSP), Juan Manuel Pérez Sosa; el titular de Catastro y Predial, Juan Gabriel Toribio Villarreal; y el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tequila, Isaac Carbajal Villaseñor.

Las detenciones se realizaron de manera simultánea como parte de una acción coordinada entre distintas dependencias del Gobierno Federal. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

García Harfuch subrayó que estas acciones se realizan en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y como parte del combate frontal a la corrupción, una línea de trabajo instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El titular de la SSPC no detalló los delitos específicos que se imputan a los detenidos, aunque señaló que las investigaciones continúan en curso.

¿Quién es Diego 'N', alcalde de Tequila?

Diego Rivera Navarro es alcalde de Tequila por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). De acuerdo con reportes, el edil es investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, además de estar relacionado con una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Fuente: Tribuna del Yaqui

