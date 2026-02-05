Hallan en Nogales vehículo con armas largas en su interior; tenía reporte de robo en Arizona

Nogales, Sonora.- Durante recorridos de prevención y vigilancia desplegados en la zona norte de Sonora, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lograron la recuperación de un automóvil y diverso material bélico en la ciudad de Nogales. Las acciones tuvieron lugar en la colonia Tapiros, sitio donde los uniformados detectaron un vehículo Jeep Gladiator.

Al verificar la serie y los datos del auto en las plataformas de seguridad, el sistema arrojó que contaba con un reporte de robo vigente emitido en el estado de Arizona, Estados Unidos, desde el pasado 31 de enero. Posteriormente, al inspeccionar el interior de la unidad e, los elementos de seguridad hallaron tres armas de fuego largas. Junto a los fusiles, se decomisaron seis cargadores y más de 200 cartuchos útiles de diferentes calibres.

Todo el material fue resguardado para garantizar su integridad. Finalmente, lo incautado fue trasladado y puesto a disposición de la agencia del Ministerio Público Federal, autoridad que se encargará de dar seguimiento a las indagatorias. Es importante mencionar que, al momento del hallazgo, no se encontraron personas a bordo ni en los alrededores, por lo que el suceso concluyó sin detenciones de presuntos responsables.

El armamento decomisado durante la movilización de autoridades

Cabe mencionar que otro aseguramiento se hizo recientemente en Nogales. Efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) realizaron un operativo que terminó con la captura de Rubén Orlando 'N', alias de 'El Nido'. Este individuo, quien posee doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, es señalado por las autoridades como el presunto líder de una red criminal enfocada en el transporte de sustancias ilegales hacia los Estados Unidos.

Su perfil había generado interés internacional, al grado de ser un objetivo buscado por la Administración para el Control de Drogas (DEA). De acuerdo con los datos proporcionados por el Gabinete de Seguridad, las acciones se desarrollaron en el municipio de Nogales mediante la ejecución de tres órdenes de cateo en distintos inmuebles. Junto a este individuo, fueron capturados otros dos hombres, sus presuntos colaboradores.

Fuente: Tribuna del Yaqui