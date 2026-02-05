Incendio Waldo's Hermosillo: CONFIRMAN que personal de CFE es INVESTIGADO por la tragedia

Hermosillo, Sonora.- Este jueves 5 de febrero de 2026, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora, Francisco Sergio Méndez, confirmó que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está siendo investigado por la tragedia de la tienda Waldo's en Hermosillo, cuyo incendio provocó la muerte de 24 personas y dejó al menos 15 personas más lesionadas, en hechos ocurridos el pasado 1 de noviembre de 2025.
"Sí abrimos carpeta de investigación. Se solicitaron unos periciales específicos que tengan laboratorios con altas tecnologías; necesitamos los peritajes y estamos viéndolo. Sí se habla de personal de la CFE y los estamos viendo, estamos integrando la carpeta, nos acaba de llegar hace unos días el desglose y lo estamos atendiendo puntualmente", afirmó ante los medios de comunicación de la capital Méndez.
El delegado de la FGR dijo que están investigando y, aunque no puede dar mayor información, dijo que el Ministerio Público está haciendo lo correspondiente. "Estamos investigando; yo no puedo dar mayor información porque necesito bases técnicas jurídicas para decirles que hay diez, doce y se llaman así. Eso no lo tengo", apuntó.
Avances en el caso Waldo's de Hermosillo
El pasado 26 de enero de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que se obtuvo la vinculación a proceso en contra de seis personas y la persona moral de la tienda Waldo's, esto mediante un comunicado emitido tras celebrarse la audiencia de ese día.
"Se obtuvo la vinculación a proceso de seis personas y una persona moral, por el siniestro ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en un establecimiento comercial de Hermosillo. La resolución fue emitida por un juez de control, quien consideró que existen elementos suficientes para abrir un proceso penal en contra de las personas imputadas".
¿Cuáles fueron las irregularidades encontradas?
De acuerdo con las investigaciones, se encontró que la tienda no contaba con un programa autorizado por Protección Civil desde el año 2021, es decir, el establecimiento operaba con irregularidades en el tema de seguridad. Como medida tras los hechos, las autoridades tomaron la decisión de cerrar las 68 tiendas Waldo's en el estado y realizar inspecciones exhaustivas.
