Hermosillo, Sonora.- Este jueves 5 de febrero de 2026, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora, Francisco Sergio Méndez, confirmó que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está siendo investigado por la tragedia de la tienda Waldo's en Hermosillo, cuyo incendio provocó la muerte de 24 personas y dejó al menos 15 personas más lesionadas, en hechos ocurridos el pasado 1 de noviembre de 2025.

"Sí abrimos carpeta de investigación. Se solicitaron unos periciales específicos que tengan laboratorios con altas tecnologías; necesitamos los peritajes y estamos viéndolo. Sí se habla de personal de la CFE y los estamos viendo, estamos integrando la carpeta, nos acaba de llegar hace unos días el desglose y lo estamos atendiendo puntualmente", afirmó ante los medios de comunicación de la capital Méndez.

uD83DuDEA8 FGR abre investigación federal por caso Waldo's en #Hermosillo tras recibir expediente de Fiscalía estatal.



El fiscal federal, Sergio Méndez, explicó que el caso fue atraído por su complejidad y la necesidad de realizar peritajes especializados en laboratorios de alta… pic.twitter.com/djqbEJa6ZZ — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) February 5, 2026

El delegado de la FGR dijo que están investigando y, aunque no puede dar mayor información, dijo que el Ministerio Público está haciendo lo correspondiente. "Estamos investigando; yo no puedo dar mayor información porque necesito bases técnicas jurídicas para decirles que hay diez, doce y se llaman así. Eso no lo tengo", apuntó.

Incendio Waldo's Hermosillo: CONFIRMAN que personal de CFE es INVESTIGADO por la tragedia

Avances en el caso Waldo's de Hermosillo

El pasado 26 de enero de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que se obtuvo la vinculación a proceso en contra de seis personas y la persona moral de la tienda Waldo's, esto mediante un comunicado emitido tras celebrarse la audiencia de ese día.

"Se obtuvo la vinculación a proceso de seis personas y una persona moral, por el siniestro ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en un establecimiento comercial de Hermosillo. La resolución fue emitida por un juez de control, quien consideró que existen elementos suficientes para abrir un proceso penal en contra de las personas imputadas".

¿Cuáles fueron las irregularidades encontradas?

De acuerdo con las investigaciones, se encontró que la tienda no contaba con un programa autorizado por Protección Civil desde el año 2021, es decir, el establecimiento operaba con irregularidades en el tema de seguridad. Como medida tras los hechos, las autoridades tomaron la decisión de cerrar las 68 tiendas Waldo's en el estado y realizar inspecciones exhaustivas.

FGJES obtiene vinculación a proceso en contra de seis personas y la persona moral de la tienda Waldos por siniestro en Hermosillo



Hermosillo, Sonora, 26 de enero de 2026.-En relación a la continuación de la audiencia celebrada este día en la cual se atiende el asunto del… pic.twitter.com/FE8iO7GkRB — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui