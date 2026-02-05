Le decían 'El Mudo': Hallan a hombre sin vida dentro de camioneta abandonada en León

León, Guanajuato.- La tarde de este miércoles 4 de febrero de 2026, elementos de distintos órdenes del Gobierno de Guanajuato, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en la colonia Jardines de San Juan, en el municipio de León, luego de que se reportara el hallazgo de una persona aparentemente inconsciente al interior de una camioneta abandonada.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos alrededor de las 19:00 horas, tiempo local, de este miércoles 4 de febrero, sobre la calle Jardín de las Delicias. En ese sitio, habitantes señalaron que un hombre, conocido por dormir dentro de una camioneta azul abandonada, no respondía a estímulos. Ante la sospecha de que algo no estaba bien, solicitaron apoyo a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de León, quienes realizaron una primera revisión y, al confirmar que el hombre se encontraba inconsciente, solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Paramédicos de Protección Civil de León y elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron poco después y, tras efectuar una valoración médica, confirmaron que el individuo ya no contaba con signos vitales.

Vecinos de la colonia identificaron al fallecido como un hombre conocido en el sector con el apodo de 'El Mudo', quien presuntamente se encontraba en situación de calle y utilizaba la camioneta como refugio nocturno. Según testimonios, el vehículo tenía algunos muebles en su interior y era común ver al hombre permanecer ahí durante las noches.

Habitantes del área señalaron además que el hombre presentaba problemas de consumo de sustancias y que, en ocasiones, otras personas se reunían con él dentro del vehículo. No obstante, hasta el momento no se ha confirmado si el fallecimiento estuvo relacionado con un hecho violento.

La zona fue acordonada por la Policía Municipal para resguardar la escena, en tanto arribaron peritos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG), quienes realizaron el levantamiento de indicios y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense. Será a través de los estudios correspondientes que se determine la causa exacta de la muerte. Las autoridades iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui