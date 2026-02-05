Les hallaron más de 100 dosis de droga: Detienen a dos narcomenudistas al norte de Sonora

Altar, Sonora.- Dos individuos enfrentan un juicio penal en el municipio de Altar, Sonora, luego de que un juez avalara los datos presentados en su contra durante una audiencia reciente. Las autoridades judiciales dictaron auto de vinculación a proceso para Rubén Francisco 'N', de 32 años de edad, y Félix Aurelio 'N', de 56 años. Ambos son señalados como probables responsables de incurrir en actividades ilícitas relacionadas con delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo.

La acusación se centra en la posesión de sustancias prohibidas, tanto metanfetamina como marihuana, con la presunta intención de distribuirlas para su comercialización en dicha región del norte de Sonora. Los sucesos en los que estos sujetos fueron arrestados ocurrieron el pasado 28 de enero. En esa fecha, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se desplegaron hacia una vivienda situada en la colonia Buenos Aires.

El objetivo era cumplir con una orden de cateo autorizada por la autoridad competente. Al ingresar al domicilio, los agentes encontraron a los dos hombres en el lugar, procediendo a su aseguramiento tras el hallazgo de diversos materiales que los comprometían legalmente dentro de la propiedad. Durante la revisión del sitio, los efectivos de seguridad localizaron una cantidad considerable de estupefacientes que se encontraban al alcance de los ahora procesados.

En total fueron decomisados 121 envoltorios de plástico en color azul, los cuales contenían una sustancia blanca y granulada; estudios posteriores confirmaron que se trataba de metanfetamina. Asimismo, se aseguraron 24 paquetes de plástico transparente que contenían hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, arrojando un peso neto de 59.90 gramos. Asimismo, se hallaron herramientas y dinero que sugieren la actividad de venta.

Vinculados a proceso dos imputados por narcomenudeo tras cateo de AMIC en Altar: FGJES



Altar, Sonora, 5 de febrero de 2026.- Durante la continuación de la audiencia inicial de control de detención, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la… pic.twitter.com/bXt6ya8dzX — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) February 5, 2026

Entre los objetos recuperados figuraban 211 pesos en efectivo y una báscula gramera, utensilio comúnmente empleado para dosificar las drogas. Estos elementos fueron presentados como evidencia sólida para demostrar que la posesión de los narcóticos no era para consumo personal, sino con fines de lucro. Con esta resolución judicial, se marca el inicio de la etapa complementaria del proceso, donde se definirá la situación jurídica final de los imputados ante la ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui