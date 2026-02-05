Lo buscaba la DEA: Capturan en Nogales a 'El Nido', líder de célula dedicada al narcotráfico

Nogales, Sonora.- Efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) realizaron una movilización táctica en el estado de Sonora que terminó con la captura de Rubén Orlando 'N', alias de 'El Nido'. Este individuo, quien posee doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, es señalado por las autoridades como el presunto líder de una red criminal enfocada en el transporte de sustancias ilegales hacia los Estados Unidos.

Su perfil había generado interés internacional, al grado de ser un objetivo buscado por la Administración para el Control de Drogas (DEA). De acuerdo con los datos proporcionados por el Gabinete de Seguridad, las acciones se desarrollaron en el municipio de Nogales mediante la ejecución de tres órdenes de cateo en distintos inmuebles. El despliegue contó con la participación de elementos del Grupo de Operaciones Especiales.

Los efectivos trabajaron en conjunto con personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR). Según los reportes, la célula que encabezaba el ahora detenido opera de manera independiente, aunque mantiene lazos de colaboración con el Cártel de Sinaloa para facilitar el flujo de mercancías ilícitas en la región. Durante los cateos en los domicilios también fueron aprehendidos dos colaboradores.

uD83DuDD34 Rubén Orlando “N”, alias “El Nido”, fue detenido en Sonora, era buscado por la DEA y es señalado como presunto líder de una célula independiente vinculada al Cártel de Sinaloa. pic.twitter.com/1U96TcIvST — XHVX- XEVX | Grupo VX (@XHVXTabasco) February 5, 2026

Se trata de José Raúl 'N', apodado 'Santa', identificado como el segundo al mando dentro de la jerarquía del grupo, y José Román 'N', señalado como integrante activo en la zona. Hasta el momento no se ha difundido información sobre la incautación de objetos o sustancias en los sitios inspeccionados. Los tres hombres quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para determinar su situación legal y continuar con los procesos jurídicos correspondientes.

uD83DuDEA8uD83DuDEA8uD83DuDEA8Nogales -Sonora-



Desde ayer desplegaron a la Popeyiza, después de varios cateos, le cayeron un narco con doble nacionalidad y a 2 más.



-Rubén "Nido" Orlando Nido (buscado por la DEA)

-José Raúl "Santa" Santamaría Arvizu (sub jefe)

-José Román Santamaría Ramírez



El… pic.twitter.com/PTwONJhWVz — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) February 5, 2026

Asimismo, se incautó un arma larga, 61 cartuchos útiles, cuatro cargadores, 72 pastillas de fentanilo, tres vehículos, 15 teléfonos celulares y 12 equipos de cómputo. Todo el material mencionado junto con las tres viviendas quedaron aseguradas para las investigaciones correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui.