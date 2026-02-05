Más de un mes desaparecida: Mantienen la búsqueda de Naxhielli Concepción en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora mantiene activa la ficha de búsqueda para localizar a Naxhielli Concepción Torres Hernández, una joven de 27 años que se encuentra en calidad de desaparecida desde el pasado viernes 2 de enero de 2026 en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Desde entonces sus seres queridos desconocen su paradero, por lo que las autoridades han comenzado con las respectivas labores de búsqueda.

De acuerdo con los datos proporcionados por la dependencia estatal, Naxhielli Concepción fue vista por última vez en el campo agrícola denominado Milagro de Fátima. La mujer es de nacionalidad mexicana, piel morena clara y complexión delgada. Mide aproximadamente 1.60 metros y pesa cerca de 55 kilogramos. Tiene cabello castaño claro, mediano y lacio, además de ojos negros medianos. Sus labios son delgados y su fisonomía fue detallada para facilitar su identificación.

La @ComisionSonora solicita apoyo para localizar a NAXHIELLI CONCEPCIÓN TORRES HERNÁNDEZ. Cualquier información, al correo o teléfono: -comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx -6622297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que compartió el organismo a través de sus redes sociales oficiales.

Con respecto a sus señas particulares, la institución detalló que presenta una cicatriz en la mano izquierda y otra cicatriz en la pantorrilla de la pierna derecha, rasgos que fueron incluidos en la ficha por considerarse elementos clave para su pronta localización. La dependencia destacó la importancia de revisar con atención estas características en caso de algún avistamiento, con el propósito de que pueda ser reconocido con mayor facilidad.

Las autoridades reiteraron que cualquier detalle puede ser determinante en este tipo de casos. Para realizar un reporte, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora tiene habilitada la línea telefónica 662 229 7369 y el correo electrónico comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Cualquier dato, por mínimo que parezca, podría ser fundamental para dar con su paradero, ya que cada día que pasa aumenta la preocupación. Toda información será tratada con confidencialidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui