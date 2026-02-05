Ciudad Obregón, Sonora.- El pasado viernes 30 de enero de 2026, TRIBUNA te dio a conocer un aparatoso choque en la colonia Constitución de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, esto después de que presuntamente un motociclista no respetara el alto reglamentario y le cortara la circulación a una camioneta de transporte de valores. Hoy, 5 de febrero, se dio a conocer que el motociclista no superó las lesiones y falleció.

Luego de permanecer varios días hospitalizado, el repartidor que viajaba a bordo de una motocicleta perdió la vida a consecuencia de las graves lesiones sufridas tras ser impactado por una camioneta de valores. La víctima fue identificada como Adolfo N. O., de 45 años de edad, quien falleció la noche del martes 3 de febrero en un hospital local de Ciudad Obregón, donde recibía atención médica. Aunque los doctores hicieron todo por salvarle la vida, la víctima no pudo superar las expectativas.

MUERE motociclista tras días de agonía; fue IMPACTADO por camioneta de valores en la Constitución

De acuerdo con la información recabada por los periodistas de la fuente policiaca, el accidente se registró alrededor de las 14:00 horas, en la intersección de las calles California y Guillermo Prieto, al surponiente de Ciudad Obregón. El motociclista circulaba por la calle Guillermo Prieto y, al llegar al cruce con California, no realizó el alto correspondiente, lo que provocó que fuera impactado por una camioneta propiedad de la empresa de resguardo de valores Sepsa, que tenía preferencia de paso.

Tras el fuerte choque, el conductor de la motocicleta salió proyectado varios metros, resultando con lesiones de gravedad que, pese a los esfuerzos médicos, le ocasionaron la muerte días después. Por su parte, los ocupantes de la camioneta también resultaron con lesiones múltiples, aunque no de gravedad, aunque hasta la realización de esta nota no se conoce nada de su estado de salud. Las autoridades correspondientes de Tránsito Municipal de Cajeme realizaron las diligencias de ley para el deslinde de responsabilidades.

Tras el fuerte accidente, se realizó un llamado a la ciudadanía de conducir con pericia y responsabilidad al volante, ya que en las últimas semanas se ha visto un incremento notable en el número de accidentes de tránsito, según lo reporta Cruz Roja de Ciudad Obregón.

Leyenda

Fuente: Tribuna del Yaqui