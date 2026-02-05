Procesan a sujeto por intentar matar a su madre y hermana en Nogales; les propinó golpiza

Nogales, Sonora.- Un hombre llamado Gamaliel 'N' fue detenido en Nogales y ahora enfrenta un proceso penal tras la resolución emitida por un juez de control, quien determinó su situación jurídica luego de valorar las evidencias presentadas en su contra. La autoridad judicial dictaminó la vinculación a proceso del acusado, señalado como el probable responsable de atentar contra la integridad de dos mujeres de su núcleo familiar directo.

Esta decisión se tomó con el objetivo de garantizar el desarrollo adecuado de las indagatorias y asegurar la presencia del señalado ante la justicia, dado el tipo de ilícito que se persigue. Los sucesos por los cuales se inició esta causa penal tuvieron lugar el 24 de enero de 2026 en la ciudad de Nogales. Según la información expuesta durante la audiencia, los hechos se registraron al interior de una vivienda situada en la colonia Altamira.

En dicho sitio, el acusado habría dirigido una serie de agresiones verbales y físicas hacia su madre y su hermana. Los reportes señalan que la conducta escaló mediante insultos y advertencias sobre privarlas de la vida, lo cual generó una situación de alto riesgo para ambas víctimas. Se describió ante la autoridad que las afectadas recibieron diversos golpes y fueron arrastradas por el agresor dentro del inmueble.

Estas acciones fueron consideradas actos violentos que atentaron gravemente contra la vida de las mujeres y su derecho a un entorno seguro. Ante las evidencias expuestas, el impartidor de justicia calificó de legal la captura realizada por los agentes de la Policía Municipal. Finalmente, para salvaguardar la integridad física de las víctimas y evitar cualquier obstáculo en el procedimiento, el juez impuso la prisión preventiva justificada.

Nogales, Sonora, 5 de febrero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que se llevó a cabo audiencia de control de detención en contra de… pic.twitter.com/OnksayFCxx — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) February 5, 2026

De esta manera, Gamaliel 'N' deberá permanecer recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) mientras transcurre el plazo fijado para el cierre de la investigación y se define su situación legal definitiva mediante una sentencia. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que con esta acción "refrenda su compromiso con la procuración de justicia, la protección de las víctimas y el combate frontal a los delitos cometidos en contra de las mujeres".

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora