Se desata balacera en la zona Centro de Monterrey; reportan al menos seis personas heridas

Monterrey, Nuevo León.- La tarde de este jueves 5 de febrero de 2026 se vivió una jornada violenta en el primer cuadro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, luego de que se registrara una balacera que dejó como saldo preliminar a seis personas lesionadas, según cifras extraoficiales. El violento hecho generó una intensa movilización por parte de las corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia para atender la emergencia.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron en el cruce de las avenidas Juárez y Modesto Arreola, una zona que se caracteriza por su alto flujo peatonal y su flujo comercial. De manera preliminar se reportó que entre las víctimas se encuentran cuatro mujeres de alrededor de 40 años de edad, una joven de 15 años aproximadamente, así como dos hombres, uno de 55 y otro de 45 años respectivamente.

Versiones extraoficiales indican que al menos cuatro sujetos armados comenzaron a atacarse entre sí y posteriormente huyeron con rumbo a la avenida Cuauhtémoc. Sin embargo, durante el intercambio de balas, transeúntes que transitaban por la zona fueron alcanzados por los proyectiles. Personas visiblemente alteradas por los hechos tuvieron episodios de crisis nerviosa, por lo que se solicitó la presencia de paramédicos de Cruz Roja.

Los socorristas trasladaron de urgencia a las tres féminas lesionadas a la Clínica 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras que el resto de los heridos recibieron los primeros auxilios en el lugar de los hechos y posteriormente se efectuaron sus traslados a diferentes centros hospitalarios de la localidad. En el sitio también se contó con la presencia de Protección Civil, agentes ministeriales y Policía de Monterrey.

Las instancias competentes inspeccionarán las cámaras del C4 que se encuentran en el área para determinar cómo ocurrieron los hechos e identificar a los posibles responsables. El perímetro quedó bajo resguardo de elementos de Fuerza Civil mientras se llevaban a cabo las respectivas diligencias en el lugar. La investigación del violento episodio quedará a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

Fuente: Tribuna del Yaqui