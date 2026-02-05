Se incendia auto en estacionamiento de restaurante en Navojoa; chofer logró salir a tiempo

Navojoa, Sonora.- Una movilización de los cuerpos de seguridad y rescate tuvo lugar la tarde de este de este jueves 5 de enero en el sector Centro de Navojoa, luego de que un automóvil comenzara a arder en llamas dentro del área de estacionamiento de un conocido establecimiento de comida rápida. El percance ocurrió en el cruce de las calles Pesqueira y Quintana Roo, sitio al que acudieron los elementos de auxilio tras recibir la alerta a través de la línea de emergencias C5i.

El protagonista del suceso, un joven de 27 años de edad, llamado Víctor, vecino de la colonia Tierra Blanca, explicó a las autoridades presentes que circulaba a bordo de su vehículo, un Kia Optima modelo 2011 de color café. Durante su trayecto, comenzó a percibir ruidos inusuales provenientes del motor, acompañados de una columna de humo. Ante estas señales de alerta, optó por ingresar al estacionamiento del restaurante para detener la marcha y verificar la condición del auto.

Sin embargo, en cuestión de minutos, el fuego se hizo visible y comenzó a propagarse. Al lugar arribó una cuadrilla del Cuerpo de Bomberos bajo la supervisión del comandante Marco Ibarra. Las labores de extinción se realizaron con rapidez, logrando controlar el fuego cuando este había afectado aproximadamente un 40 por ciento de la estructura del coche. Esta oportuna acción impidió que las llamas alcanzaran otros automóviles cercanos o afectaran las instalaciones del comercio.

El reporte confirmó que no hubo personas lesionadas, limitándose el saldo a daños materiales en el vehículo. A raíz de este acontecimiento, el Cuerpo de Bomberos emitió una serie de recomendaciones en sus redes sociales, las cuales están dirigidas a los conductores para prevenir siniestros similares. Hicieron énfasis en la necesidad de revisar periódicamente mangueras y conexiones eléctricas para detectar posibles fugas o cortocircuitos.

Personal de Bomberos logró controlar la emergencia

Asimismo, recordaron la importancia de portar siempre un extintor vigente y accesible, no ignorar olores a gasolina o plástico quemado y, dadas las altas temperaturas de la región, asegurar que el sistema de enfriamiento funcione correctamente.

Fuente: Tribuna del Yaqui