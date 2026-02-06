Acusado de secuestro y nexos con el CJNG, alcalde de Tequila, se queda en prisión preventiva

Tequila, Jalisco.- Diego 'N', quien se desempeña como presidente municipal de Tequila, Jalisco, continuará privado de su libertad al interior del Centro Federal de Readaptación Social Número 1, recinto penitenciario conocido como Altiplano. Esta determinación surge tras la resolución del juez de control, Mario Elizondo Martínez, quien dictó la medida de prisión preventiva oficiosa durante la primera audiencia celebrada el pasado viernes 6 de febrero.

La defensa legal del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, un recurso jurídico que otorga un plazo de 144 horas antes de que se defina la situación legal del detenido. Por esta razón, será hasta la siguiente semana cuando el juzgador decida si existen elementos suficientes para vincularlo a proceso por los cargos que se le imputan. Mientras transcurre este periodo, el político deberá permanecer recluido en prisión preventiva.

La captura de Diego 'N' ocurrió el jueves 5 de febrero en el marco de la 'Operación Enjambre'. En este despliegue de las fuerzas del orden también fueron aprehendidos otros funcionarios de primer nivel del ayuntamiento: Manuel 'N', titular de Seguridad Pública; Juan Gabriel 'N', encargado de Catastro y Predial; e Isaac 'N', responsable de Obras Públicas. Las investigaciones apuntan a que los cuatro detenidos podrían mantener nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el caso del alcalde, las autoridades han detectado su posible liderazgo en una red de corrupción establecida dentro de la administración pública local. Se presume que, bajo su mando, se ejecutaban actos de extorsión dirigidos a compañías tequileras y cerveceras de la región, además de realizarse el desvío de fondos pertenecientes al erario. Por otro lado, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó imputaciones de mayor gravedad.

El organismo señala a Diego 'N' por su probable responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado. Los hechos se remontan al año 2021, cuando presuntamente orquestó la privación ilegal de la libertad de Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez. Ambas víctimas contendían por la candidatura y la suplencia del partido Morena para la alcaldía de Tequila.

Según la indagatoria, el hoy detenido habría ordenado su secuestro mientras se hallaban en un restaurante, con el objetivo de obligarlos a renunciar a sus aspiraciones políticas. Durante la sesión ante el juez, el ministerio público expuso diversas pruebas, tales como informes, reportes de prensa y entrevistas, que buscan demostrar la relación de las actividades del alcalde con la estructura criminal que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'.

Fuente: Tribuna del Yaqui