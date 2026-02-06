Alerta en Ciudad Obregón: Ejecutan a un hombre en pleno estacionamiento de Plaza Sendero

Ciudad Obregón, Sonora.- Un nuevo hecho de violencia tomó por sorpresa al sector oriente de Ciudad Obregón durante la tarde de este viernes 6 de febrero, pues el estacionamiento de un conocido centro comercial se convirtió en el escenario de un homicidio. El suceso tuvo lugar en Plaza Sendero, un punto de alta afluencia vehicular y peatonal situado sobre la carretera federal México 15 y el bulevar Reno Oriente.

Fue alrededor de las 15:20 horas cuando los servicios de emergencia recibieron el reporte sobre detonaciones de arma de fuego en dicha zona comercial. Al arribar al sitio, socorristas de la Cruz Roja intentaron brindar los primeros auxilios a la víctima, quien yacía sobre la carpeta asfáltica en la zona central del estacionamiento, sin embargo, el personal de salud únicamente pudo comprobar que el individuo ya no tenía signos vitales.

La persona fallecida es un hombre cuya identidad se mantiene desconocida hasta el momento. Se estima que su edad oscila entre los 25 y los 30 años. Al momento de los hechos, vestía short en color azul marino, una camiseta negra y calzado deportivo blanco. Según la información recabada hasta ahora, el masculino fue abordado por sujetos armados que accionaron sus armas en su contra para inmediatamente darse a la fuga.

De momento no se han reportado personas detenidas. Ante la confirmación del deceso, se procedió a resguardar la escena del crimen. Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en conjunto con agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme, se encargaron de custodiar el área para impedir el paso de curiosos y preservar las evidencias y los indicios balísticos.

El cuerpo de la víctima quedó en el área de estacionamiento

Posteriormente, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribó para iniciar las diligencias de investigación y la recolección de pruebas que permitan esclarecer los hechos. Finalmente, el cuerpo de la víctima fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para los trámites legales correspondientes y su futura identificación por parte de familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui