Asesinato de Carlos Manzo: Gobierno de Sheinbaum presume baja en HOMICIDIOS por Plan Michoacán

Morelia, Michoacán.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este viernes 6 de febrero, realizada en la ciudad de Morelia, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió los avances del Plan Michoacán, estrategia integral puesta en marcha tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Hasta ahora, los resultados han sido positivos, aunque Seguridad reconoce que hay mucho por hacer.

Durante la exposición de resultados, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se destacó que la aplicación de esta política pública ha derivado en una reducción sostenida de los homicidios dolosos, uno de los principales indicadores para evaluar el impacto de la estrategia en el estado. La mandataria subrayó que los trabajos no se han concentrado únicamente en Uruapan, sino que abarcan todo el territorio michoacano, en coordinación permanente con el Gobierno Estatal.

Bajan homicidios en Michoacán

De acuerdo con cifras presentadas por Marcela Figueroa Franco, secretaria del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el promedio diario de víctimas de homicidio en Michoacán pasó de 4.1 en 2024 a 3.5 en 2025, lo que representa una disminución del 15 por ciento. Este descenso coloca al último año como el de menor incidencia de homicidios en al menos una década, al marcar el nivel más bajo desde 2016.

Figueroa Franco señaló que esta reducción no corresponde a un comportamiento aislado, sino a una tendencia sostenida a la baja que se ha mantenido durante varios meses. Señaló que los resultados están vinculados a la coordinación entre fuerzas federales, autoridades estatales y la implementación de programas de atención social en regiones consideradas prioritarias.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó un balance de las acciones realizadas en el estado entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de enero de 2026. En ese periodo, informó:

Mil 218 personas fueron detenidas por delitos de alto impacto

Se aseguraron mil 137 armas de fuego, 144 mil cartuchos y más de 25 toneladas de droga.

A estas acciones se suma el desmantelamiento de 18 laboratorios clandestinos para la producción de metanfetaminas por parte del Ejército y la Marina.

El titular de la SSPC señaló que estas intervenciones han permitido debilitar estructuras criminales, detener objetivos prioritarios y reducir delitos como el homicidio y la extorsión, aunque reconoció que el proceso no está concluido y que aún existen retos importantes en materia de seguridad.

Sabemos que no es una tarea terminada y falta mucho por hacer, pero la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es reforzar esta estrategia hasta alcanzar los resultados que esperan los ciudadanos", dijo el funcionario.

Plan Michoacán continuará hasta 2030, asegura Sheinbaum

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que el Plan Michoacán, instaurado en noviembre de 2025, no es una medida de corto plazo, sino una estrategia que se mantendrá hasta 2030, durante todo su mandato. Indicó que el programa también incluye acciones sociales enfocadas en distintos sectores de la población, en especial jóvenes, como parte de un enfoque integral orientado a la paz y la justicia.

