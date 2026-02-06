Balean pollería del diputado Gabriel Soto en Irapuato; el herido es su cuñado con historial criminal

Irapuato, Guanajuato.- La mañana de este viernes 6 de febrero de 2026, alrededor de las 09:00 horas (tiempo local), se reportó un ataque directo por parte de hombres armados contra una pollería propiedad del diputado morenista Gabriel Soto Mayor, en el municipio de Irapuato, Guanajuato. De acuerdo con información de Milenio, los hechos ocurrieron en la calle 12 de Octubre, en la colonia Ernesto Che Guevara.

Al parecer, en este hecho resultó lesionado un hombre, quien presuntamente es cuñado del funcionario público. De lo que se sabe sobre su identidad, responde al nombre de Sergio N., y al momento del ataque se disponía a iniciar con las ventas; sin embargo, en ese instante arribaron al sitio sujetos a bordo de una motocicleta, quienes sin pensarlo dos veces abrieron fuego contra la víctima, hiriéndolo en la pierna izquierda con al menos dos impactos de bala.

El mismo medio señaló que información preliminar de la Secretaría de Seguridad de Irapuato indica que el ataque fue presenciado por testigos, quienes escucharon las detonaciones. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre el tema, ya que se espera que, tras este nuevo acto delictivo en la región, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato emita información oficial en las próximas horas.

Hay un lesionado

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se presume que los agresores huyeron rápidamente del lugar, por lo que al arribar los elementos de la Policía Municipal procedieron a resguardar la zona. Asimismo, no se reportan personas detenidas ni sospechosos identificados, mientras que las investigaciones apenas han comenzado para esclarecer este ataque perpetrado contra una persona vinculada al ámbito gubernamental, situación que se ha repetido con frecuencia desde hace tiempo.

#Seguridad | Matan a Humberto Quezada, exdirigente del PRI, en carretera de Guerrero; sicarios lo emboscaron??uD83DuDD4A?https://t.co/uTNKLtgxaG — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 6, 2026

Es necesario recalcar que Sergio N. fue detenido en noviembre de 2014, aunque no actuaba solo, ya que también fue capturado su hermano, ambos señalados por presuntamente haber intentado secuestrar a la hija del dueño del circo Atayde. La joven fue interceptada mientras caminaba con su novio sobre la avenida San Pedro, cuando de manera repentina se les acercó una camioneta de la que descendieron varios sujetos que la privaron de la libertad; no obstante, los responsables fueron detenidos tras una persecución que terminó cuando se estrellaron contra un poste.

Fuente: Tribuna del Yaqui