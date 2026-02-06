Caen cinco tras asalto en la GAM: Se hicieron pasar por barrenderos y serían parte de célula delictiva

Ciudad de México.- La tarde del viernes 6 de febrero de 2026, Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, confirmó la detención de cinco personas que se hicieron pasar por barredores, quienes presuntamente cometieron el robo que informamos en TRIBUNA el pasado miércoles 4 de febrero, ocurrido aparentemente en la colonia San Juan de Aragón, cuarta sección.

En aquel entonces, mencionamos que, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estos individuos ingresaron con lujo de violencia al domicilio de una mujer; ahora, en la nueva actualización, se corroboró que el delito se cometió el 03 de febrero en la avenida 661, esquina con la avenida 606, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Asimismo, la dependencia continúa trabajando de la mano con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para detener a todos los involucrados.

El comunicado indica que se trata de dos mujeres de 55 y 61 años y tres hombres de 15, 31 y 38 años, capturados gracias al análisis de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control (C2) Norte, donde se observó un vehículo blanco transitando por la alcaldía Iztacalco; la unidad fue interceptada sobre el Canal de Río Churubusco y la avenida Sur 8, en la colonia Agrícola Oriental.

Aseguraron droga, ropas y teléfonos celulares

Uno de los sujetos arrojó un paquete envuelto en plástico e intentó escapar, pero los agentes lograron detenerlos tras una revisión preventiva. Durante el aseguramiento se encontraron seis bolsas negras con aparente marihuana envueltas en plástico transparente, cuatro teléfonos celulares, dos camisolas, un pantalón naranja y dinero en efectivo. Es importante señalar que fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

Un dato relevante es que podrían ser integrantes de una célula delictiva familiar dedicada al robo en casa habitación y al narcomenudeo en la zona norte de Ciudad de México. En nuestro medio de comunicación le daremos seguimiento puntual, y en caso de que más adelante se emita algún pronunciamiento oficial sobre el caso, en TRIBUNA se proporcionarán cada uno de los detalles.

Fuente: Tribuna del Yaqui