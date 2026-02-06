Capturan a segundo implicado en caso de hombre secuestrado y desaparecido al norte de Sonora

San Luis Río Colorado, Sonora.- Un juez de control determinó vincular a proceso a Ramsés Alejandro 'N', de 38 años de edad, tras valorar los datos presentados en su contra durante la audiencia correspondiente. La autoridad judicial resolvió que existen elementos suficientes para mantener al imputado bajo prisión preventiva justificada, mientras se desarrolla la investigación complementaria sobre su presunta responsabilidad en la privación de la libertad de Rafael Gaspar 'N' y asociación delictuosa.

Los hechos en cuestión se remontan a los primeros días de febrero de 2023. De acuerdo con la información recabada en la carpeta de investigación, el incidente tuvo lugar entre la noche del día 5 y la tarde del 7 de febrero en un domicilio situado en la colonia Industrial, de la ciudad de San Luis Río Colorado. Se estableció que el hoy detenido, actuando en conjunto con otras personas, habría utilizado violencia física para meter a la víctima a dicha vivienda en contra de su voluntad.

Dentro del inmueble, Rafael Gaspar 'N' fue inmovilizado y retenido por el grupo, desconociéndose su paradero desde esas fechas. Las autoridades encargadas de la procuración de justicia sostienen que estas acciones forman parte de las operaciones de una banda organizada dedicada a cometer ilícitos en la región. Por tal motivo, el proceso penal sigue su curso para esclarecer el estado legal de la víctima.

La captura de Ramsés Alejandro 'N' se concretó el pasado 2 de febrero en la colonia Campestre. Para lograr su detención, se desplegó un dispositivo de seguridad coordinado en el que participaron agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), efectivos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y elementos de la Policía Municipal, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

Es importante mencionar que este caso cuenta con antecedentes de otras detenciones. Alexis 'N', alias 'El Furcio', fue asegurado con anterioridad por elementos ministeriales y también se encuentra vinculado a proceso por la misma causa penal, al ser señalado como probable copartícipe en los mismos actos ilícitos. Al finalizar la audiencia, el juzgador otorgó un plazo de 2 meses para que el Ministerio Público y la defensa realicen el cierre de la investigación.

Mientras tanto, se mantienen diversas líneas de indagación con el objetivo de localizar a la persona desaparecida y definir la responsabilidad jurídica de todos los involucrados en este suceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui