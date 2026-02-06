Cuerpo hallado en fosa podría ser de uno de los mineros raptados en Sinaloa, confirma FGR

Concordia, Sinaloa.- Las labores de búsqueda en el estado de Sinaloa han dado como resultado la detección de un sitio con fosas clandestinas en la comunidad de El Verde, perteneciente al municipio de Concordia. Este descubrimiento surge en el contexto de las operaciones desplegadas para dar con el paradero de un grupo de trabajadores del ramo de la minería, quienes dejaron de tener contacto con sus familias desde el pasado 23 de enero.

De acuerdo con los reportes emitidos por la Fiscalía General de la República (FGR), tras las primeras inspecciones en el terreno, se ha logrado determinar que uno de los cuerpos recuperados presenta rasgos físicos coincidentes con uno de los hombres desaparecidos. No obstante, para establecer la identidad con total certeza científica, los peritos se enfocan ahora en la comparación de perfiles genéticos y muestras de ADN, un paso necesario antes de confirmar cualquier nombre a los familiares.

Aunque se ha corroborado la existencia de restos humanos en este paraje, las autoridades no han informado sobre la cantidad total de víctimas que podrían encontrarse en el lugar. La zona se ubica en la mismo municipio donde se perdió el rastro de los trabajadores hace semanas, presuntamente secuestrados por un grupo armado. El aseguramiento del perímetro comenzó la mañana de ayer jueves 5 de febrero.

Para garantizar la integridad de la escena, se movilizaron efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Posteriormente, durante las primeras horas del viernes, se registró la entrada de unidades del Servicio Médico Forense, acompañadas por personal de la Agencia de Investigación Criminal y la fiscalía local, encargados de procesar la evidencia.

La FGR y el Gabinete de Seguridad informan avances en la investigación por la desaparición de 10 mineros en Sinaloa. Tras cateos en Concordia, localizaron restos humanos y detuvieron a cuatro personas. Peritos trabajan en la identificación oficial.https://t.co/mzZ0ILA1G3 pic.twitter.com/3A3n9IjsXI — Gaceta Guerrero (@gaceta_guerrero) February 7, 2026

Frente a la incertidumbre que genera este tipo de noticias, la organización civil 'Por las Voces Sin Justicia A.C.' difundió un mensaje solicitando transparencia. El colectivo instó a las instituciones a comunicar datos precisos sobre el número de hallazgos, las condiciones de los mismos y los protocolos de identificación en curso, argumentando que la falta de claridad profundiza el dolor de las familias afectadas.

Por su parte, la FGR comunicó que las tareas de inteligencia compartidas con la Defensa Nacional permitieron no solo ubicar este punto, sino también detener a cuatro sujetos presuntamente vinculados con los hechos. Mientras tanto, el procesamiento del terreno continuará por tiempo indefinido hasta recuperar la totalidad de los indicios que ayuden a explicar lo sucedido con los trabajadores.

Fuente: Tribuna del Yaqui