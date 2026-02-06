Detienen a 'El Flaco', operador de Los Salazar, junto a 29 personas en Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro.- La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), informó el 6 de febrero de 2026, la detención de 30 presuntos criminales como resultado de 12 cateos simultáneos en diferentes puntos del estado de Querétaro. En el operativo realizado por autoridades estatales y federales se resaltó la captura de Diego 'N', alias 'El Flaco' o 'El Jony', identificado como operador de 'Los Salazar', grupo vinculado al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con un comunicado difundido mediante redes sociales por el titular de la SSCP, Omar García Harfuch, la Unidad de Inteligencia Naval de la Marina, habría estado llevando a cabo una investigación de cuatro meses para poder realizar dicho operativo. Harfuch señaló que la investigación incluyó análisis de patrones delictivos y vigilancias fijas y móviles.

Con información obtenida por la Unidad de Inteligencia Naval @SEMAR_mx se inició una investigación de 4 meses que incluyeron análisis de patrones delictivos y vigilancias fijas y móviles, elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1 @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSCQro y @fiscaliaqro… pic.twitter.com/vMJFs6upHC — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 6, 2026

Las autoridades señalaron que 'El Flaco' presuntamente se encargaba de la coordinación de la venta y distribución de droga en el territorio de la capital queretana. Asimismo, se le atribuyen vínculos con el tráfico de armas, extorsión, agresiones a grupos rivales, homicidios y labores de reclutamiento para la organización criminal sinaloense.

El resto de los detenidos fueron identificados como 20 hombres y 9 mujeres, que presuntamente también son miembros de la facción del Cártel de Sinaloa conocida como 'Los Salazar'. Estas personas se dedicaban de igual manera a la venta de droga, extorsión y reclutamiento. Durante su captura se aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, dosis de droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía y dispositivos de almacenamiento de información.

Elementos de la SSCP, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), así como la SSC y la Fiscalía de Querétaro se encargaron de leer los derechos de ley a los detenidos, quienes junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. Mientras que, los inmuebles cateados quedaron sellados y bajo resguardo policial.

Fuente: Tribuna del Yaqui