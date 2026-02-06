Emergencia en Ciudad Obregón: Vehículo sufre fuerte incendio en calles de la zona centro

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este viernes 6 de febrero, se registró un percance en la zona centro de Ciudad Obregón que requirió la presencia de distintas corporaciones de seguridad y de emergencia. Los hechos tuvieron lugar sobre las calles Allende, entre California y Campeche, de la colonia Del Valle. En dicho punto, una camioneta Volvo T6, modelo XC60 del año 2020, sufrió graves daños materiales a causa de un incendio.

De acuerdo con los datos recabados hasta ahora, el conductor de la unidad se percató de una anomalía cuando uno de los sensores del tablero emitió una señal de alerta. Poco tiempo después de este aviso, comenzó el fuego en el área del motor, generando llamas que se propagaron rápidamente por la estructura frontal del automóvil. Ante esta situación, se solicitó el apoyo de los servicios de socorro para contener el riesgo en la vía pública.

Elementos del Departamento de Bomberos acudieron al punto referido y realizaron las maniobras necesarias para sofocar el fuego. A pesar de los esfuerzos para controlar la situación, el calor y las llamas consumieron más de la mitad de la estructura del vehículo. Mientras los bomberos trabajaban, agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal de Cajeme se encargaron de resguardar la zona.

Las autoridades cerraron el paso vehicular en ese sector para facilitar las labores de enfriamiento y retiro de la unidad siniestrada. El reporte final confirmó que no hubo personas lesionadas ni afectaciones a terceros, limitándose el saldo únicamente a las pérdidas materiales de la camioneta involucrada. Una vez controlada la situación, se procedió a liberar la circulación en la zona.

La parte frontal del auto sufrió las mayores afectaciones

Un hecho similar ocurrió hace unos días en Ciudad Obregón. La tarde del pasado miércoles 4 de febrero sucedió una intensa movilización de cuerpos de emergencias y elementos policiacos por el reporte de un vehículo incendiado en las inmediaciones de la colonia Municipio Libre, frente a la Plaza Obregón. Afortunadamente, las autoridades competentes no reportaron personas lesionadas a causa del siniestro, únicamente daños materiales.

Fuente: Tribuna del Yaqui