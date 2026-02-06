Era motociclista: Fatal accidente matutino en el sur de Sonora deja persona muerta este viernes

Navojoa, Sonora.- Durante las primeras horas de este viernes 6 de febrero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo de atención vial y seguridad en el municipio de Navojoa, en el sur de la entidad, tras el reporte de un accidente de tránsito. Este hecho dejó una víctima mortal, la cual no ha sido identificada.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este viernes, sobre la calle Jiménez, entre las vialidades Cuarta y Quinta, donde se registró la colisión entre un camión de transporte de personal y una motocicleta. El impacto provocó que el conductor de la unidad ligera saliera volando y se impactara contra el pavimento, lo que le provocó graves heridas.

Los hechos ocurrieron la mañana de este viernes. Foto: Facebook

Testigos y vecinos del sector que escucharon el fuerte golpe dieron aviso a las autoridades mediante el 911, a lo que se activó el Código Rojo. Momentos después, elementos de la Policía Municipal de Navojoa, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, arribaron al sitio para brindar auxilio a la víctima. Sin embargo, tras revisar al motociclista, los socorristas confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

El cuerpo quedó tendido en la vía pública, con una sábana sobre él, mientras que oficiales procedieron a acordonar la zona para resguardar la escena e iniciar con las diligencias correspondientes. La circulación vehicular fue parcialmente cerrada, lo que generó afectaciones temporales.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizó el levantamiento del cuerpo y la recopilación de indicios, con el objetivo de integrar la carpeta de investigación y determinar las causas exactas del accidente, así como las posibles responsabilidades. El camión involucrado, perteneciente a una empresa conocida en la localidad, fue asegurado como parte del procedimiento legal.

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han informado de manera oficial la identidad de la persona fallecida ni han emitido detalles concluyentes sobre cómo ocurrió el siniestro. Se espera que, conforme avancen las investigaciones, se compartan más datos sobre este hecho en el sur de Sonora.

