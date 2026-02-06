Fallece motociclista tras fuerte encontronazo con tráiler en la carretera Hermosillo - Ures

Hermosillo, Sonora.- Un lamentable accidente de tránsito se registró la tarde de este viernes 6 de febrero, en el municipio de Hermosillo. El percance tuvo lugar sobre la carretera que lleva a Ures, a la altura de la comunidad de San Pedro el Saucito. Los reportes indican que el suceso ocurrió pocos minutos antes de las 18:00 horas, en el tramo carretero situado antes de llegar al retorno del puente que cruza el Río San Miguel.

Los servicios de emergencias recibieron diversos llamados de testigos alertando sobre la presencia de una persona tendida en la cinta asfáltica, lo que generó la movilización de distintas corporaciones hacia el punto señalado. Al arribar al sitio, los equipos de respuesta corroboraron que se trataba de una choque entre una motocicleta y un vehículo de carga pesada. Socorristas de Cruz Roja examinaron al conductor del vehículo ligero.

De esta manera confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la magnitud del impacto. La identidad del fallecido no ha podido ser establecida por el momento, limitándose la información disponible a que se trata de una persona del sexo masculino. Elementos de la Guardia Nacional división Caminos se encargaron de asegurar el perímetro para facilitar las labores de los peritos y evitar otro incidente.

De acuerdo con los datos recabados hasta ahora, la hipótesis principal sugiere que la moto chocó contra la caja del tráiler. Como resultado de la maniobra, la unidad de carga terminó invadiendo el carril de circulación contrario, quedando el cuerpo de la víctima posicionado debajo de la estructura del remolque. Personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) inició las diligencias necesarias para esclarecer las causas del siniestro.

El cuerpo de la víctima quedó debajo de camión de carga

El conductor del camión fue detenido en el lugar y puesto a disposición de la autoridad competente para rendir su declaración. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en Hermosillo para los estudios de ley. Respecto al flujo vehicular en la zona, la circulación se mantuvo abierta pero con notable lentitud mientras se realizaban los trabajos de campo y el retiro de las unidades involucradas.

Fuente: Tribuna del Yaqui