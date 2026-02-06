Llevaba días muerta: Al interior de una vivienda en Azcapotzalco, localizan a mujer sin vida

Azcapotzalco, Ciudad de México.- La noche de este jueves 5 de febrero de 2026, elementos de distintos órdenes de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en inmediaciones de la colonia Presidente Madero, en la alcaldía Azcapotzalco, luego del reporte ciudadano sobre un olor fétido persistente que salía de un domicilio particular. Este correspondía al de una mujer muerta.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades capitalinas, los hechos ocurrieron durante la noche de este jueves, en un inmueble ubicado sobre la calle Gustavo Garmendia, casi en el cruce con Tomás Marín, donde vecinos solicitaron la intervención de las autoridades, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, al temer que dentro de la vivienda ocurriera una situación de riesgo.

Ante el reporte, se activó el Código Rojo, lo que derivó en el arribo inmediato de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal del Heroico Cuerpo de Bomberos. Una vez en el sitio, los cuerpos de emergencia procedieron a forzar la entrada al domicilio, ya que no hubo respuesta desde el interior. Tras revisar el inmueble, las autoridades localizaron el cuerpo sin vida de una mujer, quien llevaría días muerta.

Las primeras valoraciones indicaron que la mujer habría fallecido a causa de un problema cardiaco, sin que se detectaran indicios visibles de violencia. El cuerpo fue cubierto con una sábana de color azul, en tanto se realizaban las diligencias correspondientes y se aseguraba el área para permitir el trabajo de las autoridades ministeriales.

Minutos más tarde, arribó personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y abrieron una nueva carpeta de investigación con el fin de determinar con precisión las causas del fallecimiento.

De manera preliminar, se informó que la víctima vivía sola en el domicilio y que, hasta el momento, no se ha localizado a familiares. Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer la identidad completa de la mujer y contactar a posibles allegados.

