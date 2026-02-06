Localizan con vida a Naxhelli Concepción, desaparecida el 2 de enero en Sonora

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó el 6 de febrero de 2026 que fue localizada con vida Naxhelli Concepción, de 27 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida tras ser vista por última vez el 2 de enero en Hermosillo.

De acuerdo con la autoridad, la joven se ausentó de su domicilio por decisión propia y se confirmó que no fue víctima de ningún delito, por lo que su localización se realizó sin indicios de violencia.

La carpeta de investigación fue iniciada el 5 de febrero de 2026, tras el reporte de desaparición. Posteriormente, Naxhelli Concepción fue ubicada por las autoridades, quienes llevaron a cabo las entrevistas correspondientes para constatar su estado físico y descartar la comisión de algún ilícito.

La FGJES precisó que la joven se encontraba en campos agrícolas, sin teléfono celular y en compañía de su pareja sentimental. Asimismo, se informó que, por decisión de su familia y atendiendo a su bienestar, fue ingresada a un centro de rehabilitación, sin que se detallaran mayores datos al respecto.

La Fiscalía de Sonora reiteró su compromiso de atender de manera inmediata los reportes de personas desaparecidas y exhortó a la ciudadanía a informarse únicamente a través de canales oficiales, a fin de evitar la difusión de información falsa o imprecisa.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora informa que, NAXHIELLI CONCEPCIÓN TORRES HERNÁNDEZ fue localizada con vida.

“Toda persona tiene un hogar, ayudémosle a regresar”.#Localizadaconvida pic.twitter.com/UHKeEEJI73 — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) February 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui