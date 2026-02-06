Matan a Humberto Quezada, exdirigente del PRI, en carretera de Guerrero; sicarios lo emboscaron

Azoyú, Guerrero.- Las carreteras de la región de la Costa Chica, en el estado de Guerrero, se convirtieron nuevamente en el escenario de un hecho violento que está conmocionando a la comunidad, debido a que Humberto Quezada Justo, reconocido por su doble faceta como educador y actor político en el municipio de Azoyú, perdió la vida tras ser víctima de una agresión armada mientras viajaba hacia su lugar de trabajo.

Los hechos se registraron cuando el reloj marcaba alrededor de las 7:30 horas (local) de este jueves 5 de febrero. Según la información recabada por la prensa local, Quezada Justo transitaba a bordo de una motocicleta sobre la vía que comunica la cabecera municipal con la localidad de Arcelia. Al llegar a un tramo conocido popularmente como La Crucita, el paso del docente fue bloqueado por sujetos armados.

Sin mediar palabra, los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra el motociclista, provocando que este cayera sobre la cinta asfáltica. Fueron automovilistas y transeúntes que circulaban por la ruta quienes se percataron de la presencia del cuerpo y dieron aviso a las corporaciones de seguridad. Al arribar al punto, los elementos policiales y servicios de emergencia únicamente pudieron corroborar que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Los responsables del ataque huyeron del sitio con rumbo desconocido antes de la llegada de los uniformados, dejando la escena bajo resguardo para el inicio de las indagatorias correspondientes. Humberto Quezada Justo mantenía una presencia activa en la vida pública del municipio. Además de desempeñarse como director de una escuela primaria, cargo que ejercía al momento de ser ultimado, contaba con antecedentes políticos recientes.

Fungió como presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Azoyú durante el ciclo 2024-2025. Ante el suceso, el Comité Directivo Estatal del PRI en Guerrero emitió un mensaje a través de redes sociales para fijar su postura. La dirigencia tricolor lamentó profundamente el fallecimiento de su compañero y externó sus condolencias a la familia, manifestando su solidaridad en estos momentos complejos.

En su comunicado, la organización reconoció la labor realizada por Quezada durante su gestión al frente del comité municipal. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Guerrero, hasta el cierre de esta redacción, no ha emitido boletines sobre el avance de las pesquisas, ni ha señalado si existen detenidos o una línea de investigación que explique el móvil del homicidio.

Fuente: Tribuna del Yaqui