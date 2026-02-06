Motosicarios acribillan a un hombre al norte de Hermosillo; fue hospitalizado de emergencia

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este viernes 6 de febrero, se registró un ataque armado en el sector norte de Hermosillo. El suceso tuvo lugar en el cruce de las calles República de Panamá y Pedro Ascencio, de la colonia Jesús Vega. El reporte sobre las detonaciones se hizo poco después de las 17:00 horas, momento en que las corporaciones de seguridad recibieron el aviso para movilizarse hacia la zona referida.

Al arribar al sitio, los agentes localizaron a una persona del sexo masculino tendida sobre el suelo de un terreno baldío, justo al costado de una vivienda. De acuerdo con la información dada por testigos presenciales, los autores de la agresión fueron sujetos que se desplazaban en una motocicleta, identificados por los vecinos como "motosicarios". Estos individuos interceptaron a la víctima en el lugar mencionado y le dispararon.

Tras esto, los responsables emprendieron la huida con rumbo desconocido, sin que hasta ahora hayan sido localizados. Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) se encargaron de brindar las primeras atenciones al afectado con el fin de estabilizarlo. Después, socorristas de la Cruz Roja asumieron el control de la asistencia y realizaron el traslado del hombre herido hacia un hospital para recibir tratamiento médico.

Según se comenta, el hombre presentó por lo menos tres impactos de bala distribuidos en el abdomen, una pierna y un brazo. Hasta el momento, no se cuenta con datos sobre su identidad ni un diagnóstico actualizado sobre su estado de salud. El escena del crimen quedó acordonada y bajo resguardo de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Policía Municipal de Hermosillo.

El lesionado fue socorrido por paramédicos y llevado a un hospital

Por su parte, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron el levantamiento de indicios balísticos necesarios para abrir la carpeta de investigación que ayudará a esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Fuente: Tribuna del Yaqui