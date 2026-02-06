Pareja detenida en posesión de droga, resultó ser asaltante de domicilio al norte de Sonora

Magdalena de Kino, Sonora.- Un juez de control determinó iniciar un proceso legal contra una pareja acusada de irrumpir en una vivienda para robar y, posteriormente, ser detenida con sustancias prohibidas en el municipio de Magdalena de Kino. Se trata de José Rubén 'N' y Claudia Janeth 'N', quienes ahora enfrentan cargos ante la justicia por robo con violencia en casa habitación, cometido durante la noche y por dos o más personas.

La autoridad judicial consideró que existen elementos suficientes para señalarlos como probables responsables de estos actos, así como del delito de narcomenudeo tras su aseguramiento por parte de las fuerzas de seguridad. Los reportes indican que los sucesos tuvieron lugar el pasado 27 de enero. Según los datos integrados en la carpeta, los imputados habrían entrado sin autorización a un domicilio ubicado en la colonia Fátima.

Durante el acto, no solo sustrajeron pertenencias de valor, sino que también ocasionaron desperfectos en la estructura de la propiedad. Horas más tarde, elementos policiales detectaron a ambos sujetos mientras transitaban por la vía pública en la zona de Lomas de Kino. Al realizar una inspección, se les encontraron dosis de drogas, lo que provocó su captura y puesta a disposición de las autoridades competentes.

Por último, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que mantiene abiertas las diligencias necesarias para el esclarecimiento total de los hechos. Este procedimiento forma parte de las labores permanentes para combatir la inseguridad, asegurar la verdad jurídica y vigilar que quienes cometen actos ilícitos enfrenten las consecuencias establecidas por la ley.

FGJES obtiene vinculación a proceso contra dos personas por delitos cometidos en Magdalena de Kino



Magdalena de Kino, Sonora, 6 de febrero de 2026.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de José… pic.twitter.com/rbVQVjGSYF — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) February 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora