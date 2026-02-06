Pleito vial termina en BALACERA: Sujeto dispara contra hombre de 50 años y huye en la Miguel Hidalgo

Ciudad de México.- La noche de este jueves 5 de febrero de 2026, elementos de distintos órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) respondieron a un Código Rojo en inmediaciones de la alcaldía Miguel Hidalgo, luego de que se reportara una agresión armada derivada de un conflicto vial. Este hecho violento dejó como saldo una persona sin vida afuera del Comité Olímpico Mexicano (COM).

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche de este jueves 5 de febrero, cerca de las 22:00 horas, cuando dos automovilistas circulaban sobre la avenida Del Conscripto, a la altura de la colonia Lomas de Sotelo, en una zona cercana a los límites con el municipio de Naucalpan, Estado de México (Edomex). En ese punto, ambos conductores habrían sostenido una discusión tras un percance vial.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Automovilista muere tras discusión vial cerca del Comité Olímpico Mexicano. Foto: Twitter

Testigos señalaron que el conflicto provocó que los vehículos detuvieran su marcha frente a las instalaciones del COM. La víctima, un hombre de aproximadamente 50 años de edad que viajaba en una camioneta color negro, descendió del vehículo y permaneció en el sitio mientras discutía con el otro automovilista. Durante el altercado, el presunto agresor, quien conducía un automóvil color gris, sacó un arma de fuego y disparó de manera directa contra el conductor de la camioneta.

El hombre resultó gravemente herido dentro de su vehículo. En tanto, el responsable huyó del lugar, mientras testigos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio, no obstante, solo lograron confirmar el fallecimiento de la víctima.

AUTOMOVILISTA ASESINADO A BALAZOS…



Esta noche un hombre de 48 años de edad, terminó sin vida, frente a las instalaciones del “Comité Olímpico Mexicano” en avenida #Conscripto, colonia #LomasDeSotelo, @AlcaldiaMHmx.



La víctima se encontraba discutiendo con varios sujetos… pic.twitter.com/6uk6NytndB — Halcon (@HalconOnce) February 6, 2026

Posteriormente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que tomó conocimiento del caso y detalló que el hombre falleció a causa de un impacto de arma de fuego, producto de una discusión por un percance vial. Asimismo, señaló que se inició el seguimiento del probable responsable mediante las cámaras de videovigilancia del C5.

El área fue resguardada para permitir el trabajo de personal de Servicios Periciales, mientras que el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) quedó a cargo de las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el responsable del homicidio.

Fuente: Tribuna del Yaqui