Secuestran en Salamanca al empresario Gerardo Arredondo, excandidato del PAN-PRI-PRD a la alcaldía

Guanajuato, Guanajuato.- Este viernes 6 de febrero de 2026 comenzó a circular una ficha informativa por parte del Gobierno de Salamanca, en la cual se menciona que un empresario dedicado al ramo de la construcción fue privado de la libertad. En el mismo comunicado se indica que el hecho ocurrió durante las primeras horas de este mismo día, en la zona sur de la ciudad, donde se desplegó un intenso operativo policiaco.

No obstante, en algunos medios de comunicación, como Radio Fórmula, se señala que la persona secuestrada sería el empresario y ex candidato del PAN-PRI-PRD a la alcaldía de Salamanca, Gerardo Arredondo Hernández. Incluso, se presume que este personaje fue sacado por la fuerza de uno de sus negocios, ubicado en la colonia Ampliación El Cerrito, sobre la calle Comunicación Norte, luego de que hombres armados arribaran a bordo de una camioneta y, tras irrumpir en el lugar, se lo llevaran con rumbo desconocido.

En lo que respecta a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, hasta el momento no se ha pronunciado de manera oficial sobre el caso; sin embargo, de acuerdo con información de la dependencia estatal, ya se están realizando las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de la víctima y de los responsables. En TRIBUNA, como siempre, estaremos al pendiente de cualquier información que surja en las próximas horas y tendrás todos los detalles en nuestro portal.

Comunicado

!El suceso ocurrió la mañana de este viernes, en la zona sur de la ciudad. Ante la denuncia, de inmediato se desplegó un operativo conjunto por parte de las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno", puntualizaron las autoridades, para después agregar que se comprometen a tomar las medidas necesarias para atender este incidente y que las instancias correspondientes continuarán con las labores de investigación.

Un poco sobre Gerardo Arredondo Hernández

Arredondo Hernández formó parte del Partido Acción Nacional (PAN) y contendió por la presidencia municipal de Salamanca bajo la coalición PRI-PAN-PRD. Durante su campaña se dedicó a proponer mejoras en los servicios públicos, el reforzamiento de la seguridad y apoyos a los comerciantes; sin embargo, pese a sus propuestas, quien terminó al frente de la alcaldía fue el morenista César Prieto, quien compitió por la reelección.

