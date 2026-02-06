Sheinbaum reacciona a detención de alcalde de Tequila, vinculado con el CJNG: ¿Qué dijo sobre Morena?

Morelia, Michoacán.- Este viernes 6 de febrero de 2026, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre la reciente detención de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila (estado de Jalisco), miembro del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien ha sido señalado por extorsión y presuntos vínculos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En su intervención, desde la ciudad de Morelia, en Michoacán, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano expresó que todas la detenciones que se han hecho a funcionarios públicos, como parte del llamado Operativo Enjambre, ocurren gracias a denuncias: "Lo que es importante es que se conozca que [las detenciones son] a partir de denuncias, no es que haya una investigación particular a algún servidor público o a algún funcionario".

uD83DuDD34 "Ningún partido político y menos MORENA puede ser un paraguas para delinquir o corromperse", afirma Sheinbaum tras la detención del alcalde morenista de #Tequila, Jalisco.



Ciudadanos y empresarios presentaron muchas denuncias contra el alcalde, revela la presidenta. pic.twitter.com/fRX3EXL9vk — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) February 6, 2026

Posteriormente, mencionó que, respecto a la detención de Diego 'N', ocurrida ayer, jueves 5 de febrero, había "muchas denuncias" por diversos crímenes, por lo que las autoridades comenzaron a investigar: "En el caso de ayer, de la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, se recibieron muchísimas denuncias al Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, y obviamente a la Fiscalía General de la Rrepública [FGR], denuncias, muchas denuncias ciudadanas".

A partir de ahí es que se inicia la investigación. Si se encuentra que hay, en efecto, pruebas suficientes para abrir una carpeta de investigación en la Fiscalía y presentarla ante un juez, para que [...] dé una orden de aprehensión, pues entonces se procede. Es lo que ocurrió en el Estado de México", dijo la presidenta.

Sheinbaum Pardo compartió que incluso ella recibió, de manera personal, denuncias sobre las actividades ilícitas de Diego Rivera Navarro: "Y en particular, en el caso de Tequila, hasta personalmente recibí denuncias de empresarios de la zona, de ciudadanos, ciudadanas que se quejaban de la situación que estaban viviendo y acusaban al presidente municipal".

A partir de ahí, y de otras denuncias en la FGR, se abre esta carpeta de investigación que finalmente hace que haya esta detención el día de ayer", concluyó la presidenta de México.

Cero impunidad: No se protegerá a Morena ni a otro partido en caso de ilícitos

En este sentido, la mandataria señaló que Morena, ni otro partido político será un "paraguas para delinquir", lo que corresponde a su política de cero impunidad: "Es muy importante que sepan [el caso], porque además este alcalde es de Morena, ningún partido político y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse, eso debe quedar muy claro". Agregó que cuando haya denuncias y sustento para las denuncias, habrá juicios y sentencias.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'