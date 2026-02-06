Sinaloa: Fosa clandestina en Concordia podría estar ligada a mineros desaparecidos, incluidos sonorenses

Concordia, Sinaloa.- Recientemente se confirmó que autoridades locales, municipales y federales desplegaron un intenso operativo de seguridad al sur del estado de Sinaloa, tras el hallazgo de una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, justo a poco tiempo de que iniciara la búsqueda de los 10 trabajadores mineros desaparecidos en esa zona.

De acuerdo con información de Milenio, este descubrimiento ocurrió al interior de una parcela, donde se presume que podrían encontrarse varios cadáveres e incluso se menciona la posible existencia de túneles subterráneos. La movilización policiaca ha sido tan amplia que, según medios locales, la vigilancia militar provocó que se restringiera el acceso a cualquier civil en los alrededores, abarcando incluso el panteón municipal.

Todo este asunto comenzó durante el fin de semana y, a pesar de que ya es viernes 6 de febrero de 2026, hasta el momento no se han revelado mayores detalles, por lo que las investigaciones se están llevando a cabo con total hermetismo. Asimismo, se espera que en las próximas horas se den a conocer nuevos pormenores; por lo pronto, en nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier avance relacionado con el caso.

La violencia sigue en Sinaloa

Cabe destacar que, en este mismo lugar, el pasado jueves 5 de febrero, a través de un comunicado de prensa, la Armada de México informó que logró asegurar mil 600 cartuchos útiles, 46 cargadores, un artefacto explosivo improvisado, cuatro chalecos tácticos y un casco balístico, lo que evidencia que la situación se mantiene sumamente tensa en esta región de Sinaloa, donde la violencia impera con mayor fuerza que nunca.

#Seguridad | Matan a Humberto Quezada, exdirigente del PRI, en carretera de Guerrero; sicarios lo emboscaron??uD83DuDD4A?https://t.co/uTNKLtgxaG — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) February 6, 2026

Por lo pronto, durante la mañana de este viernes se reportaron sobrevuelos de un avión, así como un fuerte operativo de seguridad en el que participan elementos de la Fiscalía General de la República, con apoyo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. De manera preliminar, se señala que se estarían exhumando cuerpos; sin embargo, han transcurrido varias horas y aún no se ha confirmado el número de restos localizados.

Fuente: Tribuna del Yaqui