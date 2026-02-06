Sujetó del cuello a mujer y le robó dinero; detienen a joven por violencia familiar en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Autoridades judiciales de Sonora determinaron iniciar un proceso legal en contra de un joven de 19 años de edad, identificado como Cristian Armando 'N'. Esta resolución judicial se emitió tras el análisis de las evidencias presentadas ante la última audiencia, los cuales apuntan a la probable participación del acusado en agresiones cometidas dentro del ámbito doméstico en la ciudad de Navojoa.

La decisión del tribunal valida continuar con la causa penal, dictando medidas severas para garantizar el desarrollo del juicio. Según la información contenida en la carpeta de investigación, el crimen se registró el pasado 25 de enero en una vivienda situada en la calle Todos los Santos, del fraccionamiento Los Arcos. En dicho lugar, el acusado habría cometido una conducta agresiva en múltiples niveles tras exigir dinero a la víctima.

Ante la negativa recibida, la situación escaló rápidamente, pues el sujeto recurrió a la fuerza física, sujetando a la persona por el cuello y lanzando amenazas contra su vida para intimidarla y lograr su objetivo. El reporte detalla que, además del daño físico y emocional infligido, se consumó una afectación al patrimonio de la afectada, ya que Cristian Armando 'N' sustrajo 4 mil pesos en efectivo sin consentimiento alguno.

Durante la audiencia efectuada para definir su situación jurídica, se expusieron estos hechos ante el órgano jurisdiccional. En respuesta a la gravedad de las acciones descritas y los riesgos existentes para la víctima, el juez no solo avaló la vinculación a proceso, sino que le impuso prisión preventiva justificada. De esta manera, Cristian Armando 'N' permanecerá recluido mientras avanza el periodo de investigación y se determina una sentencia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reitera su compromiso con la protección de las víctimas, la investigación y persecución de los delitos de violencia familiar, así como con el respeto irrestricto al debido proceso, garantizando el acceso a la justicia y la salvaguarda de los derechos humanos", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora