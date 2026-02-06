Tras ser detenido en EU, extraditan a Sonora a Christopher por el feminicidio de su novia en Nogales

Hermosillo, Sonora.- Este viernes 6 de febrero de 2026, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó sobre la captura de Christopher James 'N', de 39 años y ciudadano estadounidense, a quien se le imputa el delito de feminicidio en agravio de su pareja. Las autoridades lograron la detención el pasado 5 de febrero, alrededor de las 22:00 horas, en el hangar de la Fiscalía General de la República (FGR), en la Ciudad de México, tras la extradición del imputado desde Estados Unidos.

En este operativo colaboraron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la FGR y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Actualmente, el imputado fue trasladado desde la Ciudad de México hasta el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Nogales, donde quedará a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Ahora bien, respecto a los hechos, se sabe que ocurrieron el 20 de marzo de 2021, en un domicilio ubicado en la calle Fenochio, en la colonia Fundo Legal. En ese lugar, el presunto responsable se encontraba con la víctima, identificada como Kristina 'N', de 30 años, también ciudadana estadounidense. De acuerdo con la información disponible, el hombre comenzó a mostrarse agresivo con quien mantenía una relación afectiva de noviazgo y unión libre.

Christopher James 'N'

Tras provocarle múltiples lesiones contusas, el sujeto habría privado de la vida a la mujer mediante asfixia por sofocación y politraumatismo, configurándose así un caso más de feminicidio. Este tipo de delitos continúan presentándose de manera alarmante en la República mexicana, pues según el informe anual del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se registraron en el país un total de 721 casos de feminicidio, además de 2 mil 74 homicidios dolosos y 3 mil 196 homicidios culposos de mujeres.

Por lo pronto, la dependencia estatal se comprometió a continuar combatiendo los casos de violencia contra las mujeres. En nuestro medio de comunicación seguiremos al pendiente de cualquier actualización relacionada con este tema. Cabe recordar que los días 4 y 5 de julio de 2025 el estado se vio sacudido tras el hallazgo, en la comisaría Miguel Alemán, de los cuerpos sin vida de Margarita 'N', de 28 años, y de sus tres hijas menores de edad.

Fuente: Tribuna del Yaqui