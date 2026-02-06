Vinculan a otras dos personas por el caso de Waldo's en Hermosillo; suman nueve señalados

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) compartió nueva información sobre los avances en los tribunales relacionados con la tragedia ocurrida en la tienda Waldo's de Hermosillo. Durante la sesión ante el tribunal realizada este viernes 6 de enero, se presentaron resoluciones importantes para el curso de la causa penal que se sigue a raíz de lo acontecido a finales del año 2025.

El juez de control analizó las pruebas presentadas por el Ministerio Público y decidió vincular a proceso a dos de los señalados. La autoridad judicial estimó que la evidencia expuesta es suficiente para suponer la probable responsabilidad de estas personas en una serie de delitos graves. Los cargos que enfrentan incluyen homicidio culposo en perjuicio de 24 personas, aborto imprudencial, daños materiales, lesiones e incumplimiento de un deber legal.

Por otro lado, en esa misma audiencia se dictó una resolución distinta para una tercera persona involucrada. El juzgador optó por no iniciar el proceso en su contra, argumentando que la acción penal había prescrito según las penalidades contempladas en leyes anteriores. Sin embargo, la Fiscalía manifestó su desacuerdo con este criterio. La institución sostiene que el cálculo legal debe realizarse con base en las normas vigentes el día del suceso, es decir, el 1 de noviembre de 2025.

Bajo esa interpretación, la media aritmética para el cómputo de los tiempos sería diferente, manteniendo vigente la posibilidad de sanción. Debido a esta discrepancia técnica, el Ministerio Público presentará una apelación para que un tribunal de alzada revise y rectifique el fallo. En cuanto a la situación personal de los ahora vinculados, el juez determinó que podrán seguir su proceso en libertad, siempre y cuando acaten las restricciones establecidas con anterioridad.

uD83DuDEA8#ÚLTIMAHORA Vinculan a proceso a dos personas más por la tragedia de la tienda Waldo’s en Hermosillo. Llevarán el proceso en libertad pic.twitter.com/ZFozXLURIy — Michelle Rivera (@michelleriveraa) February 7, 2026

Estas obligaciones consisten en acudir a firmar cada mes ante la autoridad, el pago de una garantía económica, la prohibición de viajar fuera de la entidad y la orden tajante de no acercarse a las víctimas o testigos del caso. Finalmente, se otorgó un periodo de seis meses para llevar a cabo la investigación complementaria. Durante este lapso, las partes involucradas trabajarán para robustecer los expedientes y esclarecer totalmente lo sucedido, con el objetivo de garantizar la aplicación de la ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora