Accidente cerca de Hermosillo: Motociclista muere tras chocar con tráiler en San Pedro El Saucito

Hermosillo, Sonora.- La tarde del pasado viernes 6 de febrero de 2026 un impactante accidente sucedió en el ejido de San Pedro, perteneciente al municipio de Hermosillo, Sonora. De acuerdo con medios locales, el hecho ocurrió alrededor de las 18:30 horas, a la altura del puente de San Pedro, justo donde se incorpora la circulación hacia la carretera Hermosillo-Ures. En TRIBUNA te contaremos todo sobre este fatídico incidente.

En este choque estuvieron involucrados una motocicleta y un tráiler que, tras el fuerte impacto, la primera terminó a un costado de la vía; en contraparte, la unidad de gran tamaño quedó parcialmente invadiendo el carril con dirección hacia la ciudad, por lo que evidentemente tuvieron que intervenir oficiales de tránsito para evitar el paso de automovilistas y desviarlos con el objetivo de que no se suscitara otro accidente.

En la escena se presentaron, además, elementos de la Guardia Nacional, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes de inmediato revisaron a los involucrados; sin embargo, en lo que respecta al motociclista, lamentablemente ya no contaba con signos vitales. Por lo tanto, se esperó la llegada del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para que se encargaran del levantamiento correspondiente.

Es necesario destacar que durante un buen tiempo la circulación vial avanzó lentamente, lo cual recuerda la importancia de mantener la paciencia si se es testigo de una situación semejante. Asimismo, es elemental tener en cuenta que nunca se debe conducir en estado inconveniente, ya sea cansado, desvelado, bajo los influjos de bebidas alcohólicas o, en general, en condiciones que impidan estar completamente alerta.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que el conductor del tráiler fue consignado ante la autoridad correspondiente, mientras que recién comenzaron las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. En nuestro medio estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre el tema y, en caso de que surjan nuevos detalles, te lo haremos saber en TRIBUNA.

