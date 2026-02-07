Alarma en Tlaxcala: Voraz incendio en corralón de la Fiscalía consume cerca de 200 vehículos

Tzompantepec, Tlaxcala.- Un tremendo incendio redujo a cenizas una cantidad grande de automóviles que se encontraban bajo resguardo legal en el corralón de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, en la localidad de San Andrés Ahuashuatepec, municipio de Tzompantepec. Los hechos se dieron durante la mañana del viernes, momento en el cual una columna de humo oscuro y denso se elevó sobre el horizonte, siendo visible desde diversos puntos de la entidad, lo que provocó inquietud entre los habitantes de las zonas aledañas.

Conforme a los datos reunidos en el sitio del evento, el fuego se desató dentro del terreno administrado por la Fiscalía estatal, aunque los motivos que dieron origen a las llamas se mantienen bajo un proceso de revisión. Los encargados de la seguridad analizan la posibilidad de que un descuido por parte de alguna persona fuera el detonante del fuego, en particular de forma accidental. El flujo del aire registrado durante esas horas ayudó a que el fuego se moviera hacia terrenos de propiedad privada y espacios con vegetación seca, lo que provocó que los pastizales también resultaran afectados por el calor.

La visibilidad del fenómeno causó que residentes de lugares como Amaxac de Guerrero, Santa Cruz Tlaxcala, Chiautempan, Cuaxomulco, Apizaco, Yauhquemehcan y Teolocholco compartieran registros visuales a través de medios digitales, solicitando la pronta llegada de los servicios de ayuda. El centro de mando y atención de emergencias recibió una alerta a las 10:52 horas (local) sobre un incendio en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en el barrio de Tzautla. El primer reporte indicaba que solo se trataba de hierba seca quemándose, sin mencionar la afectación a las unidades motorizadas.

No obstante, las imágenes captadas por los elementos de seguridad pública confirmaron después que varios coches ya presentaban daños severos por el fuego. En el sitio trabajaron integrantes del cuerpo de bomberos, junto con elementos de la Guardia Nacional, Marina, personal de la fiscalía y representantes de protección civil municipal. Este grupo de trabajo aplicó los esquemas de seguridad necesarios para cuidar a la población y mantener el orden en el perímetro del siniestro.

Personas que viven cerca del lugar relataron que se escucharon estallidos causados por el aire en las llantas y que las temperaturas alcanzaron niveles que generaron preocupación. Las cifras que se manejan sugieren que cerca de 200 vehículos, incluyendo autos particulares, camionetas y un tractocamión, terminaron dañados, aunque no existe todavía un informe gubernamental con el conteo exacto de las pérdidas materiales.

El fuego quedó bajo control alrededor de las 13:30 horas, aunque algunos testigos señalaron que el calor persistía dentro de las estructuras metálicas. La zona sigue bajo vigilancia de las autoridades de seguridad mientras se realiza la labor detallada para conocer el origen real del incidente. La fiscalía mantiene el caso abierto para determinar las responsabilidades correspondientes por los daños ocurridos en este predio estatal.

