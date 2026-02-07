Arrestan a pareja por asesinato de su propia hija en Edomex; la llevaron al hospital ya muerta

Toluca, Estado de México.- Un proceso judicial inició en la ciudad de Toluca en contra Mario Antonio 'N' y Fátima 'N'. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aportó evidencias ante un juez del Distrito para señalar la probable autoría de ambas personas en el feminicidio de una menor de edad. Las indagaciones que iniciaron las autoridades indican que los hechos ocurrieron el 9 de enero de 2026 en el municipio de Toluca.

La víctima se encontra en una vivienda de Santiago Tlacotepec cuando recibió agresiones físicas por parte del hombre ahora detenido. Estos golpes terminaron con la vida de la pequeña. Tras el acto, el sujeto dejó el lugar para darse a la fuga. Fátima 'N' llegó a la casa después y llevó a la niña a un centro de atención de salud del municipio. Los médicos encargados de recibir a la paciente notaron que ya no presentaba señales de vida.

Al revisar el cuerpo, encontraron marcas de golpes sufridos antes de aquellos que causaron su muerte. Por este motivo, los trabajadores del centro médico informaron a los agentes de Seguridad Pública sobre la situación. Por lo anterior, personal del Ministerio Público realizó las tareas para encontrar pruebas que permitieran señalar a los presuntos responsables ante la ley. Tras reunir los datos, se solicitó a un juez de control una orden de aprehensión.

Una vez que se cumplió con la detención de Mario Antonio 'N' y Fátima 'N', ambos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona para quedar bajo custodia judicial. El juzgador analizó el material que los agentes aportaron y decidió que el caso debía seguir su curso legal. Por ello les impuso prisión preventiva justificada como medida para asegurar su presencia durante el juicio.

#AProceso.



Mario Antonio “N” y Fátima “N” fueron vinculados a proceso, luego de que la #FiscalíaEdoméx acreditó ante un Juez del Distrito de Toluca, su posible participación en el delito de feminicidio en agravio de una menor, hechos registrados en el municipio de #Toluca.… pic.twitter.com/0t9e3dlVsW — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) February 7, 2026

Además, se otorgó un plazo de 3 meses para completar el periodo de búsqueda de datos antes de dictar una resolución. Los imputados seguirán encerrados mientras se resuelve su estatus ante los tribunales. "La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM