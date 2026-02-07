Asesinan a hermano de exalcaldesa de Mixtla de Altamirano, Veracruz; lo atacaron a balazos

Zongolica, Veracruz.- En la región montañosa de Veracruz, se registró el homicidio de Raúl Hernández Sánchez, quien fuera servidor público municipal y hermano de Norma Estela Hernández Sánchez, exalcadesa de Mixtla de Altamirano. El suceso tuvo lugar en la localidad de Paso del Águila, dentro del municipio de Zongolica, durante las primeras horas del día. Según los reportes iniciales recabados en la zona, habitantes del sector notificaron a los números de auxilio tras percibir diversos disparos de arma de fuego.

Al llegar al punto indicado, los elementos de seguridad de la entidad hallaron un vehículo estacionado y, en su interior, a un varón que presentaba heridas causadas por el ataque. Los cuerpos de auxilio brindaron los primeros cuidados y realizaron el traslado del afectado hacia el Hospital Rural IMSS Bienestar. Sin embargo, al arribar al centro de salud, los médicos confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

La víctima guardaba vínculos familiares directos con figuras de la vida política local, pues además de ser hermano de la exmunícipe, era consanguíneo de Crispín Hernández Sánchez, quien participó como aspirante del Partido del Trabajo (PT) a la presidencia municipal de Mixtla de Altamirano en procesos electorales pasados. La trayectoria de Raúl Hernández Sánchez también incluía su paso por la administración pública de la región.

Tras confirmarse el deceso, el área del hallazgo fue cercada por las autoridades para resguardar la escena y permitir las labores de los peritos de la Fiscalía Regional. Los agentes realizaron el levantamiento de indicios y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para los estudios de ley. Se dio inicio a la apertura de un expediente de investigación con el fin de esclarecer los hechos y dar con los responsables del crimen.

Este acto de violencia ocurrió pocas horas después de otro evento similar en la misma zona de las Altas Montañas. En un hecho distinto, un hombre conocido como 'El Pillo Domínguez' fue hallado sin vida a un costado de la carretera Yanga - Omealca, tras haber sido privado de la libertad en su domicilio de la comunidad de Las Palmas. En este último caso, fuerzas federales y estatales también hicieron acto de presencia para tomar conocimiento del hallazgo.

Hasta el momento, las autoridades mantienen las investigaciones abiertas sobre el homicidio de Hernández Sánchez en Zongolica, sin que se hayan reportado detenciones vinculadas a este caso en particular. La seguridad en los municipios serranos se mantiene bajo vigilancia por parte de las corporaciones de seguridad tras estos sucesos violentos en la zona centro del estado.

