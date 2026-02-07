Asesinó a una menor que era su familiar y fingió que ella se había quitado la vida en Edomex

Texcoco, Estado de México.- Un juez del Estado de México dictó el inicio de un proceso penal contra Jesús Alberto 'N' por su probable participación en la muerte de una adolescente en el municipio de Texcoco. Los hechos que se le imputan ocurrieron en fechas recientes dentro de una vivienda situada en la colonia San José Texopa. Según las labores de búsqueda de datos realizadas por los agentes del estado, la joven se encontraba con el ahora procesado en el interior de dicho inmueble cuando se dio la agresión física.

Las indagaciones indican que el hombre, quien tenía un lazo de parentesco con la joven, la golpeó con fuerza hasta causarle la muerte. Después de realizar este acto, el señalado buscó alterar el lugar para evitar que lo descubrieran. Movió el cuerpo de la menor hacia la zona del patio con la intención de simular que ella misma se había quitado la vida. Este intento de engaño buscaba entorpecer la labor de los encargados de buscar la verdad sobre lo ocurrido y desviar la atención de su conducta violenta.

Cuando el personal del Ministerio Público tuvo reporte de lo sucedido, inició con las tareas de campo y recolección de pruebas necesarias para aclarar la situación. Los hallazgos permitieron señalar a Jesús Alberto 'N' como el posible autor de los golpes que terminaron con la existencia de la menor. Por esta razón, se pidió a un juzgador una orden de aprehensión en su contra. Los agentes cumplieron con dicho mandato y lo llevaron a un centro de reclusión de la región para quedar a disposición de la ley.

Durante la audiencia, el juzgador analizó los elementos presentados por la representación social. Al considerar que había bases suficientes, decidió vincularlo a proceso por el delito de feminicidio. Se estableció que el hombre debe permanecer encerrado bajo la medida de prisión preventiva durante el tiempo que dure el juicio. Asimismo, se fijó un tiempo de 2 meses para terminar de reunir los datos faltantes antes de dictar una resolución definitiva sobre este caso.

La #FiscalíaEdoméx obtuvo de la Autoridad Judicial la vinculación a proceso contra un sujeto identificado como Jesús Alberto “N” por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio en agravio de una adolescente, hechos registrado en el municipio de #Texcoco.… pic.twitter.com/cidZJyaPTU — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) February 7, 2026

El proceso busca asegurar que se aplique la ley ante estos actos ocurridos en la zona oriente de la entidad, manteniendo al acusado bajo vigilancia legal. "La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo", se lee.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM