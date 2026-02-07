Autoridades investigan muerte de sexagenario a bordo de su vehículo en bulevar de Torreón

Torreón, Coahuila.- La mañana de este sábado 7 de febrero de 2026, la muerte de un hombre de la tercera edad provocó una intensa movilización en el municipio de Torreón, Coahuila. Los primeros informes refieren que el masculino perdió la vida a bordo de su vehículo cuando se desplazaba sobre el bulevar Independencia, en la intersección con la calle Leona Vicario, un punto conocido por su alto flujo vehicular en la localidad.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Coahuila, el hoy occiso se desplazaba en un automóvil Nissan Versa, de color blanco y modelo reciente; sin embargo, en un momento quedó estático sobre el tercer carril del cuerpo norte de la vialidad y obstruyendo la circulación a pesar de que se encontraba la luz verde en el semáforo. La situación fue alertada por otros automovilistas que se movilizaban por la zona.

Al notar que el conductor no seguía su marcha tras varios cambios de luz en el respectivo semáforo y frente a la falta de respuesta a los sonidos de los claxons, automovilistas se aproximaron a la unidad automotriz en cuestión. En ese momento, los testigos observaron que la víctima estaba inconsciente y sin reacción, por lo que solicitaron apoyo a través de las líneas de emergencias del 911. Una patrulla de la Dirección de Tránsito y Vialidad acudió al sitio.

La mañana de este sábado, en el bulevar Independencia y la calle Leona Vicario, una persona al interior de un vehículo perdió la vida, tras detener su vehículo y avisar a unidades de tránsito que se sentía mal.

Debido a que los oficiales no lograron abrir la puerta del carro, elementos del Cuerpo de Bomberos se presentaron en el área y procedieron a realizar una maniobra de entrada forzada, quebrando uno de los cristales traseros para lograr abrir la unidad. Posteriormente, paramédicos de Cruz Roja Mexicana le brindaron los primeros auxilios al hombre, aunque minutos más tarde confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Según datos recabados por TV Azteca Laguna, un sujeto de nombre Mario Esteban del Río Ramírez acudió a la ubicación y se presentó ante los oficiales como hijo del fallecido. Versiones preliminares indican que la víctima respondía al nombre de Baltazar del Río Varela y tenía 65 años de edad. Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila llegó al punto y se encargó de las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Un conductor perdió la vida al interior de su vehículo luego de sentirse mal mientras circulaba por el bulevar Independencia y Ramón Corona de Torreón. Autoridades investigan las causas del fallecimiento.



uD83DuDCF7: Armando Moreno

?? https://t.co/rJlzNd0VwY pic.twitter.com/vGDbX7EUJD — El Sol de La Laguna (@ElSoldeLaLaguna) February 7, 2026

