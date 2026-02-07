Caen 24 presuntos EXTORSIONADORES en la CDMX; los ligan a robos de 56 mil pesos y SECUESTROS

Ciudad de México.- El delito de extorsión es uno de los más frecuentes en distintos puntos de la República Mexicana; sin embargo, en lo que respecta a la Ciudad de México, durante el mes de enero de 2026, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a 24 personas presuntamente relacionadas con este ilícito. A continuación, te presentamos todos los detalles.

Para comenzar, la mañana de este sábado 7 de febrero de 2026 se pronunció sobre el tema Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quien estableció que, en dicha labor, encabezada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, trabajaron efectivos de los distintos sectores, así como personal de la Subsecretaría de Inteligencia, Policía Auxiliar (PA) y Policía Bancaria e Industrial (PBI).

En un comunicado de la dependencia capitalina se señala que los operativos se realizaron del 01 al 31 de enero de 2026 en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Tlalpan, Iztapalapa y Venustiano Carranza. Es necesario destacar que Vázquez Camacho adjuntó los teléfonos 089 y 55-5036-3301 para recibir orientación y apoyo, con el objetivo de que estos delincuentes no queden impunes.

Estos son algunos de los detenidos

Delitos a lo largo del mes

Uno de los casos más graves ocurrió el 09 de enero y fue cometido por tres sujetos de 24, 25 y 28 años de edad, quienes despojaron a un ciudadano de más de 56 mil pesos. Los hechos se registraron en un establecimiento ubicado en la colonia 20 de Noviembre, en la alcaldía Venustiano Carranza. En otro asunto, pero en la colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, fue detenido un individuo acusado de secuestrar a una persona al interior de un hotel para posteriormente despojarla de su dinero.

#Importante | En el marco de la Estrategia de Combate al delito de #Extorsión, instruida por la Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM y en línea con la estrategia impulsada por @GabSeguridadMX, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron durante el mes de enero a 24 personas presuntamente… pic.twitter.com/kQ9MTLmbes — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) February 7, 2026

Al igual que en el caso anterior, en la colonia Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa, se cumplimentaron dos órdenes de aprehensión por el delito de extorsión en contra de dos mujeres de 25 y 31 años de edad. Asimismo, se informó que estas féminas contaban en su historial delictivo con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud en 2026. Cabe mencionar que cada uno de los detenidos fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Fuente: Tribuna del Yaqui